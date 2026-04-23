Αττική: Προσήχθη 20χρονος για την δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Προσήχθη στη ΓΑΔΑ πριν από λίγο ένας 20χρονος που ανακρίνεται για την δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα για μια γυναίκα, τσακώθηκαν και έγινε το κακό.

Ο 27χρονος γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο είχε σημάδια που υποδηλώνουν πως προηγήθηκε πάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του άνδρα διαπίστωσε πως πέρα από τα σημάδια, φέρει και δύο μικρά τραύματα – ένα στον λαιμό και ένα στο κεφάλι. Το χτύπημα βέβαια που το στέρησε τη ζωή είναι αυτό που έχει στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο.

Άγιος Δημήτριος

