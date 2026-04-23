Θεσσαλονίκη: Συγγραφείς απ’ όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου

Η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο συνάντησης Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, θεατρικών συγγραφέων, εικονογράφων, μεταφραστών και σεναριογράφων. Η ΔΕΒΘ γίνεται το βήμα για να ακουστούν όλες οι φωνές, από παντού, σε έναν συναρπαστικό διάλογο πολιτισμών που προτάσσει την ειρηνική συνύπαρξη, την ελευθερία της έκφρασης, τον αλληλοσεβασμό και την πολυφωνία.

Ανάμεσα στους συγγραφείς από το εξωτερικό θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Dominic Amerena, μία από τις νέες ελπιδοφόρες φωνές της Αυστραλέζικης λογοτεχνίας, που θα παρουσιάσει το πολυβραβευμένο του ντεμπούτο «Τα θέλω όλα» (εκδ. Γεννήτρια). Τον διεθνούς φήμης Κουβανό ποιητή Víctor Rodríguez Núñez που μεταφράζεται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα με την ποιητική ανθολογία του «Άγρια άλγεβρα» (εκδ. Ειρήνη). Τον Ισλανδό ποιητή Haukur Ingvarsson και την Βάσκα ποιήτρια Tere Irastortza Garmendia που θα συμμετέχουν σε συζητήσεις για τις Όψεις της σκανδιναβικής & Βόρειων Χωρών ποίησης και για τη Σύγχρονη ισπανόφωνη ποίηση αντίστοιχα (εκδ. Σαιξπηρικόν). Τον διεθνούς φήμης παλαιστίνιο ποιητή Najwan Darwish που θα παρουσιάσει τη δίγλωσση έκδοση του βιβλίου του «Κάθε φορά που πλησιάζω μια καταιγίδα» (εκδ. Κυβέρτι).

Η Ιρανο-Σουηδή συγγραφέας Athena Farrokhzad και ο Ελληνο-Σουηδός μεταφραστής και συγγραφέας Αντώνης Μπογαδάκης θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους «Η χρονιά του γαϊδάρου» και «Ο περίπατος των δέντρων». Μαζί τους θα συμμετάσχει ο Έλληνας ποιητής Πέτρος Ισαακίδης, ο οποίος ζει στο Κέιπ Τάουν, και θα μιλήσει για το βιβλίο του «Volcanoed / Ηφαιστειωθείς» (εκδ. Θράκα).

Οι πολυβραβευμένοι συγγραφείς Evald Flisar και Sarai Shavit επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη με σκοπό να παρουσιάσουν τις ελληνικές εκδόσεις τους, τα μυθιστορήματα «Η Αλίκη στη χώρα των τεράτων» & «Κοίτα από το παράθυρο» και το ποιητικό μυθιστόρημα «Σχήματα Λόγου» αντίστοιχα (εκδ. Βακχικόν), με την υποστήριξη του Creative Europe και της πρεσβείας της Σλοβενίας στην Αθήνα.

Ο Dato Magradze, ένας από τους σημαντικότερους Γεωργιανούς ποιητές, υποψήφιος για Νόμπελ Λογοτεχνίας 2011 και στιχουργός του εθνικού ύμνου της χώρας του, θα παρουσιάσει την ποιητική του συλλογή «Η γόνιμη» (εκδ. Εντύποις), ενώ ο Virgjil Muçi, μία από τις δυναμικότερες λογοτεχνικές φωνές της Αλβανίας, θα μας συστήσει την «Πριγκίπισσα της Σελήνης» (εκδ. Ευρασία). Παρόντες στην έκθεση θα είναι και οι Adnan Özer και Cenk Gündoğdu (εκδ. Γκοβόστης), από τους σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης Τουρκικής λογοτεχνίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε συζήτηση για τους Ποιητές μέσα κι έξω από τον πόλεμο.

Ο καθηγητής Νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Tudor Dinu (εκδ. Ακρίτας) έρχεται στη Θεσσαλονίκη καλεσμένος του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρουμανίας, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα και συγγραφέας Miha Kovač παρουσιάζει το δοκίμιό του «Διαβάζω άρα υπάρχω. Δέκα λόγοι να διαβάζουμε βιβλία στην ψηφιακή εποχή» (εκδ. Το Μέλλον) σχετικά με τη φιλαναγνωσία, ενώ οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης καλούν τον Robert Hayden, Ομότιμο Καθηγητή στο Τμήμα Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ για την παρουσίαση του βιβλίου του «Από τη Γιουγκοσλαβία στα Δυτικά Βαλκάνια: Μελέτες ενός ευρωπαϊκού διαμελισμού, 1991-2011».

Ο Sandrone Dazieri, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής αστυνομικής λογοτεχνίας, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, καλεσμένος του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Συγγραφέας, σεναριογράφος και δημοσιογράφος, έχει γνωρίσει διεθνή επιτυχία με την τριλογία «Colomba Caselli», με πρώτο τίτλο το «Σκότωσε τον Πατέρα», ενώ ως σεναριογράφος και headwriter έχει επιμεληθεί αρκετές εξαιρετικά επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Γκαίτε και του Ιδρύματος Heinrich Böll Θεσσαλονίκης, ο Valentin Groebner παρουσιάζει το βιβλίο του «Retroland» (εκδ. Λέμβος), μας ταξιδεύει σε τόπους όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει και εξερευνά πώς γεννήθηκε ο «τουρισμός της Ιστορίας».

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης φέρνει στην έκθεση και τον μπεστ σέλερ συγγραφέα Carsten Henn με το τρυφερό, βιβλιοφιλικό του μυθιστόρημα «Ο ταχυδρόμος των βιβλίων» (εκδ. Μεταίχμιο), αλλά και τον Leif Randt με το μυθιστόρημά του «Allegro Pastell» (εκδ. Ελκυστής), που θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ερωτικά μυθιστορήματα των Millennials.

Καλεσμένη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης είναι η Αλγερινή λογοτέχνις Kaouther Adimi με το βιβλίο της «Με άνεμο κακό» (εκδ. Πόλις), ένα σαρωτικό πορτρέτο της Αλγερίας, που εκτείνεται σχεδόν σε έναν αιώνα, από τον αποικισμό μέχρι τον αγώνα για ανεξαρτησία, μέχρι το 1992, όταν η χώρα βυθίζεται σε εμφύλιο πόλεμο. Η Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας μας συστήνει την Urszula Honek, τη διακεκριμένη Πολωνή δημιουργό και νικήτρια του Grand Prix στον ποιητικό διαγωνισμό Rainer Maria Rilke, η οποία έρχεται με τη συλλογή διηγημάτων «Λευκές νύχτες» που την έβαλε στη λίστα του International Booker Prize 2024.

Η ποιήτρια Marija Dejanović από την Κροατία, η πολιτιστική διαχειρίστρια, μεταφράστρια και επιμελήτρια Alexandra Büchler από την Ουαλία και ο ποιητής Ondřej Lipár από την Τσεχία, θα συγκρίνουν τις εθνικές πολιτικές διαφορετικών χωρών σχετικά με τους συγγραφείς και θα συζητήσουν πώς μπορούν να μάθουν από την εμπειρία του άλλου σε μια συζήτηση του Δικτύου Συγγραφέων.

Συγγραφείς από το εξωτερικό στο Πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους

Οι Σουηδές συγγραφείς Camilla και Erica Hindborg, με την υποστήριξη του Creative Europe (Trans-European Journeys) και του Σουηδικού Συμβουλίου Τεχνών, θα παρουσιάσουν την ελληνική έκδοση του βιβλίου τους «Τα εσώρουχα της θάλασσας» (εκδ. Βακχικόν), που έχει κερδίσει το περιβαλλοντικό βραβείο του δήμου Γιόνσεπινγκ στη Σουηδία. Θα διαβάσουν το βιβλίο τους στα αγγλικά και θα συζητήσουν με τα παιδιά για το παγκόσμιο πρόβλημα της ρύπανσης και των θαλάσσιων απορριμμάτων. Για παιδιά 6-12 ετών.

Καλεσμένη του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Γαλλικού σχολείου Θεσσαλονίκης, η Orianne Lallemand έρχεται στην παιδική γωνιά με τον Μικρό Λύκο της (εκδ. Παπαδόπουλος) που αλλάζει διάθεση από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς μπορεί να μάθει να ελέγχει τα συναισθήματά του; Θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο στα γαλλικά για τους μαθητές του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και εργαστήριο με μετάφραση στα ελληνικά για παιδιά όλων των ηλικιών, όπου θα συμμετέχει η Εύη Γεροκώστα, αφηγήτρια και μεταφράστρια.

Ο συγγραφέας Berislav Blagojević έχει ετοιμάσει ένα εργαστήριο δραστηριοτήτων εκμάθησης κυριλλικής γραφής μαζί με τα βιβλιοθηκογατάκια – ήρωες παιδικού βιβλίου του. Με την παρουσίαση θα εξηγηθούν οι. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ελληνικού και κυριλλικού αλφάβητου και θα σχηματίσουν λέξεις χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα γράμματα. Οργάνωση: National and University Library of the Republic of SRPSKA. Για παιδιά 6-12 ετών.

Η Andreja Peklar και η Jana Bauer, βραβευμένες και πολυμεταφρασμένες Σλοβένες συγγραφείς, θα παρουσιάσουν τις ελληνικές μεταφράσεις των παιδικών τους βιβλίων Πώς αγκαλιάζουμε έναν σκαντζόχοιρο;, Το φεγγαράκι και εγώ, Χίλια πουλιά (εκδ. Βακχικόν), θα ετοιμάσουν ένα διασκεδαστικό κουίζ και ένα δημιουργικό εργαστήρι χειροτεχνίας, όπου τα παιδιά θα φτιάξουν πουλιά και σκαντζόχοιρους. Με την υποστήριξη του Creative Europe (Connected with Books) και της Πρεσβείας της Σλοβενίας στην Ελλάδα. Για παιδιά 6-9 ετών.

Προσκεκλημένη του Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης, η διακεκριμένη Αυστριακή συγγραφέας Ursula Poznanski θα παρουσιάσει το πολυβραβευμένο της νεανικό θρίλερ «Έρεβος» (εκδ. Πατάκη), την ιστορία ενός μυστηριώδους διαδικτυακού παιχνιδιού που παρασύρει τους παίκτες σε επικίνδυνες αποστολές. Η Δήμητρα Κυρανούδη συζητά με τη συγγραφέα για την έμπνευση του μπεστ σέλερ και τη διαρκή γοητεία που ασκούν τα νεανικά θρίλερ στους νέους αναγνώστες. Για εφήβους και ενήλικες.

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης φέρνει επίσης στην ΔΕΒΘ τον συγγραφέα Carsten Henn με τη «Χρυσή γραφομηχανή» του που, μαζί με τη δημιουργική ομάδα παιχνιδιών της Gamecraft, μας προσκαλεί σε ένα ζωντανό παιχνίδι μυστηρίου, όπου τα παιδιά θα μπλέξουν σε περιπέτειες, προσπαθώντας να διορθώσουν όλες τις λάθος ιστορικές πληροφορίες που οδηγούν τους αναγνώστες σε λανθασμένη γνώση. Για παιδιά από 9 ετών.

Η Ισπανίδα συγγραφέας Eulalia Canal μας καλεί για «Τσάι φράουλας στη φωλιά του ασβού» – «Το γαλάζιο μυστικό του λύκου» (εκδ. Μεταίχμιο), μαζί με τον Αρκούδο, τον Ασβό, το Λύκο και τον Σκίουρο, τέσσερις φίλους που όταν βρίσκονται μαζί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο! Για παιδιά από 5 ετών.