Συνάντηση Μιχαηλίδου – Αγγελούδη: Με την Κοινωνική Αντιπαροχή αλλάζουμε τον στεγαστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υποδέχθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου, στο Υπουργείο, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της διαρκούς και ιδιαίτερα αποτελεσματικής συνεργασίας των δύο πλευρών, με αντικείμενο την αξιοποίηση ακινήτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε η επιτυχία των μέχρι τώρα κοινών δράσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ολοκλήρωση της ανακαίνισης 40 διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μίσθωσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας με την οποία λειτουργεί η σύμπραξη του Υπουργείου με τον Δήμο, προσφέροντας άμεσες λύσεις στεγαστικής ανακούφισης σε ευάλωτους συμπολίτες μας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η επέκταση της σύμπραξης με όχημα τον θεσμό της Κοινωνικής Αντιπαροχής, προκειμένου να ενεργοποιηθούν άμεσα οικόπεδα του Υπουργείου για την ανέγερση νέων κοινωνικών κατοικιών.

Η Υπουργός χαιρέτισε την ετοιμότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης να αναλάβει το σύνολο των αναγκαίων ενεργειών —από τις μελέτες έως τη δημοπράτηση και τη διαχείριση των έργων— προκειμένου να δημιουργηθούν νέες διαθέσιμες κοινωνικές κατοικίες που θα ενταχθούν στην εθνική πολιτική για την προσιτή στέγη.

«Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία που παράγει έργο. Τα πρώτα 40 διαμερίσματα που παραδίδονται προς χρήση στην πόλη ήταν η αρχή. Συνεχίζουμε με την ίδια ταχύτητα, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής και δημιουργώντας νέες κοινωνικές υποδομές, που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των Θεσσαλονικέων. Η κοινή μας βούληση να δώσουμε λύσεις εγγυάται ότι αυτά τα έργα θα γίνουν πράξη το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε: «Η κοινωνική στέγαση συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου για την περαιτέρω στεγαστική υποστήριξη ευπαθών συμπολιτών μας, υπέβαλα σήμερα στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου συγκεκριμένες προτάσεις για την παραχώρηση στο Δήμο μας ακινήτων του Υπουργείου, ώστε να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της στεγαστικής κρίσης παράγοντας απτά αποτελέσματα, προς όφελος των πολιτών».