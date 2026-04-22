Girlfriend fluffer: Όταν προετοιμάζετε τον σύντροφό σας για την επόμενη σχέση του, χωρίς να το καταλαβαίνετε

ία relationship coach εξηγεί τι ακριβώς είναι ένα “girlfriend fluffer” και δίνει συμβουλές για το πώς να μην γίνουμε και εμείς έτσι στη σχέση μας.

Η Sabrina Bendory, σύμβουλος ραντεβού και σχέσεων, λέει στον Independent.com, πως βλέπει συχνά τις γυναίκες μέσα σε σχέσεις να γίνονται “fluffers”, όταν προσπαθούν να κρατήσουν κοντά τους έναν άντρα, τη στιγμή που εκείνος δεν δείχνει να θέλει κάτι σοβαρό από τη σχέση.

Τι είναι το girlfriend-fluffer

Ο όρος “girlfriend-fluffer” έχει επινοηθεί για να περιγράψει τις γυναίκες που προετοιμάζουν άθελά τους τους τωρινούς συντρόφους τους για την επόμενη κοπέλα τους.

Χρησιμοποιείται πιο συχνά όταν μια γυναίκα βγαίνει με έναν άνδρα, ο οποίος μπορεί να αισθάνεται έλλειψη αυτοπεποίθησης και τον βοηθά να την ανακτήσει πριν, τελικά, προχωρήσει και καταλήξει γρήγορα σε μια άλλη σχέση.

Η ειδικός σε θέματα γνωριμιών αποκάλυψε ότι έχει πολλούς φίλους που, όπως λέει, υπήρξαν για καιρό το στήριγμα και η ώθηση για άλλους.

Η Sabrina Bendory από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, εξήγησε ότι πολλές γυναίκες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση λέγοντας: «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και με το τι θέλετε. Γνωρίζω πολύ καλά την έννοια- να είσαι η γυναίκα που βγαίνει με έναν άντρα και αμέσως μετά τον χωρισμό αυτός να κάνει σχέση και να παντρεύεται μια άλλη γυναίκα. Είχα πολλές φίλες που το πέρασαν αυτό. Αυτό που βλέπω συχνά είναι ότι μία γυναίκα μένει στη σχέση, παρά το ότι ο άντρας δεν θέλει κάτι σοβαρό, ελπίζοντας πως θα του δείξει πόσο υπέροχη είναι και θα αλλάξει γνώμη. Ο άντρας είναι αποφασισμένος για το τι θέλει. Δεν θα αλλάξει γνώμη».

Στη συνέχεια τονίζει πως το βασικό για κάθε άνθρωπο είναι να ξέρει τι θέλει και να αντιλαμβάνεται τι θέλει και ο άλλος.

«Μην επενδύετε σε κανέναν μέχρι να καταλάβετε ότι είναι πρόθυμος να επενδύσει όσα εσείς. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και αν δεν μπορείτε να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, πείτε σε ανθρώπους που εμπιστεύεστε να σας μιλήσουν για το τι πραγματικά βλέπουν στη σχέση σας. Ουσιαστικά, όλα εξαρτώνται από το ποιον θα επιλέξετε. Είναι προτιμότερο να βρείτε έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλετε τα ίδια πράγματα».

Οι λόγοι που μας οδηγούν στο να γίνουμε “girlfriend-fluffers”

Πριν προχωρήσει στους λόγους για τους οποίους πιστεύει οι άνθρωποι γίνονται “fluffers” σημείωσε πως αυτή η συμπεριφορά δεν είναι κάτι που πρέπει να παίρνουμε προσωπικά. «Είναι καλύτερο να εστιάσετε στο τι μάθατε από αυτή την κατάσταση και όχι να την αφήσετε να σας καταβάλει».

Η ίδια πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά, με τον βασικότερο να είναι ξεκινά πιθανότερα από τα παιδικά χρόνια των ατόμων.

«Είναι πιθανό αυτές οι γυναίκες να έλκονται από τα project, γενικά. Για παράδειγμα, αν ένας άντρας έχει συναισθηματικά προβλήματα, εκείνη κάνει αποστολή της να τον διορθώσει ή να τον θεραπεύσει. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι εκείνη δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμη.

Είναι, επίσης, πιθανό να πηγάζει από την παιδική ηλικία, όταν παλεύεις για την αποδοχή των σημαντικών ανθρώπων στη ζωή σου και την κερδίζεις μόνο αν κάνεις κάτι καλό ή κάτι όπως το θέλουν. Με λίγα λόγια κάνει αποστολή της να γιατρέψει έναν άνθρωπο, με την ελπίδα πως εκείνος θα την αγαπήσει και θα της αφοσιωθεί. Τελικά, εκείνος ανακτά και πάλι την αυτοπεποίθησή του και φεύγει».

Όπως εξηγεί, όταν ένας άντρας νιώθει ψυχικά καταβεβλημένος και πιστεύει ότι δεν μπορεί να προσφέρει πολλά στη σχέση ή τη δουλειά του, είναι δυστυχισμένος και, πιθανότατα, δεν θα θέλει μια σοβαρή σχέση.

Έτσι, βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση με τη γυναίκα-σύντροφο να είναι υποστηρικτική και δυνατή για εκείνον και παρόλο που είναι ευγνώμων, να εξακολουθεί να μην θέλει σοβαρή σχέση, επειδή συνδέει αυτή την κατάσταση με το μίζερο κομμάτι της ζωής του. Ψάχνει, λοιπόν, κάτι νέο, διαφορετικό και χαρούμενο.

Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, η Sabrina λέει ότι η γυναίκα πρέπει να εξετάσει ποιον και γιατί επιλέγει να βγει ραντεβού.

«Αυτού του είδους οι σχέσεις είναι γνωστές ως σχέσεις συν-εξάρτησης – δεν είναι μια βιώσιμη σχέση και μετατρέπεται αρκετά γρήγορα σε τοξική. Η γυναίκα πρέπει να σκεφτεί “πόσα βάζω στη σχέση μου, ποιον επιλέγω να έχω δίπλα μου και και γιατί;”».

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι γυναίκες μπορεί να βρεθούν στην περιοχή του “fluffer” είναι ο συγχρονισμός, λέει η Sabrina.

«Νομίζω ότι ο συγχρονισμός, το timing, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά. Ένας άντρας μπορεί να νιώθει έτοιμος να παντρευτεί, αλλά βγαίνει με μια γυναίκα και πιστεύει ότι εκείνη δεν είναι το κατάλληλο ταίρι. Η επόμενη που θα βρει θα είναι πιθανότατα εκείνη με την οποία θα κάνει το μεγάλο βήμα. Πιστεύω ότι όταν ένας άντρας είναι έτοιμος να παντρευτεί και βρίσκει αυτό που θέλει σε μία γυναίκα, τότε η κίνηση γίνεται πολύ γρήγορα. Οι άντρες δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τις μικρές λεπτομέρειες. Το θέμα είναι πώς αισθάνονται γύρω από αυτή τη γυναίκα».

Η λύση πίσω από όλα είναι η επικοινωνία και η αυτοφροντίδα

«Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι ότι αυτοί οι τύποι είναι απαραίτητα κακοί άνθρωποι, αλλά είναι γενικώς αποδεκτό ότι όταν οι άνδρες βρίσκονται σε μια συναισθηματική και εύθραυστη κατάσταση γίνονται εγωιστές και δεν μπορούν να συναισθανθούν», ξεκαθαρίζει η relationship expert.

«Σε κάθε περίπτωση, όμως, το πώς επικοινωνείς με τον άλλο, αλλά και το πώς νιώθεις για τον εαυτό σου είναι το κλειδί», σημειώνει η coach.

«Αν παρατηρήσετε ότι οι άνθρωποι δεν εμπλέκονται μαζί σας με έναν συγκεκριμένο τρόπο, σκεφτείτε πώς συμπεριφέρεστε στον εαυτό σας. Βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείτε τη δική σας στρατηγική “αυτοαγάπης”, έτσι ώστε και οι άλλοι να σας δείχνουν τον σεβασμό που αξίζετε».

Πώς δεν θα γίνεται ένα girlfriend fluffer

Εκτιμήστε την αμοιβαιότητα γιατί η ευτυχία σας εξαρτάται από αυτήν. Χωρίς αυτήν θα χάνετε κάθε φορά.

Η σχέση σας πρέπει να είναι ισότιμη. Αν δίνετε περισσότερα από τον σύντροφό σας και εκείνος δεν έχει επενδύσει το ίδιο, τότε αυτό πρέπει να σας γίνει ένα μάθημα.

Όταν δεν υπάρχει ίδια κατεύθυνση, ενώ έχετε ξεκαθαρίσει τα όρια και τις επιθυμίες σας, είναι ώρα να αποχωριστείτε.

Μη διστάζετε να ορίσετε τη σχέση. Πείτε αν κάτι σας αρέσει, ξεκαθαρίστε πώς νιώθετε, μιλήστε για το τι ακριβώς θέλετε. Αν η ασφάλεια μιας σχέσης είναι το ζητούμενο, μα η άλλη πλευρά έχει διαφορετική άποψη, τότε μάλλον πρέπει να επαναπροσδιορίσετε το τι κάνετε με αυτόν τον άνθρωπο.

Να ξέρετε πότε να φύγετε. Το πιο σημαντικό από όλα. Θέλετε μια σχέση που να σας δημιουργεί ασφάλεια και σιγουριά και που νιώθει τα ίδια με εσάς, μην κάνετε εκπτώσεις μόνο και μόνο για μην μείνετε μόνες.

