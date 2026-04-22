MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Με τα γνωστά προβλήματα η προετοιμασία για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον ΟΦΗ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργο Γιακουμάκη και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Οι τρεις τραυματίες ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ υποβλήθηκαν σε θεραπεία στη Νέα Μεσημβρία και δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, παρουσία 7.800 οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά».

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης (22/04) ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ακολούθησαν παιχνίδια κατοχής και στο φινάλε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, με έμφαση στην επίθεση.

Η ομάδα του Λουτσέσκου θα προπονηθεί και την Πέμπτη (23/04, 11:00) στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα ταξιδέψει οδικώς για το Βόλο, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας.

ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

