Φωκάς Ευαγγελινός: Ο Ακύλας είναι ένα χαρισματικό πλάσμα, τον έχω αγαπήσει πολύ

Μετά τη συνέντευξη Τύπου για την ελληνική αποστολή στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, ο Φωκάς Ευαγγελινός που για μία ακόμη χρονιά έχει τον ρόλο του creative director εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Ακύλα.

Ο χορογράφος στάθηκε στη στοχοπροσήλωση του τραγουδιστή, αποκαλώντας τον παράλληλα «χαρισματικό πλάσμα». Όπως είπε, τον έχει αγαπήσει πολύ. Αν και δεν αποκάλυψε πολλά για την εμφάνιση του εκπροσώπου της Ελλάδας, δήλωσε βέβαιος ότι θα πάει πολύ καλά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 22 Απριλίου, ο Φωκάς Ευαγγελινός είπε αρχικά: «Είναι πραγματικά μια μαγική βραδιά γιατί ήταν μια μαγική διαδικασία. Όλο αυτό τον καιρό μετά την επιλογή από επιτροπή και κοινό του Ακύλα, έχουμε αντιληφθεί συγκλονιστικά. Ο Ακύλας είναι ένα χαρισματικό πλάσμα που χαμογελάει και τον αγαπάς, αλλά πέρα από την εμφάνισή του είναι το ταλέντο του και η φωνή του. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πλησιάζει ο καιρός, έχουμε στείλει τα πάντα, είμαστε πανέτοιμοι».

τη συνέχεια, ανέφερε ότι ο Ακύλας θα τραγουδήσει με χειλόφωνο. «Ο Ακύλας θα έχει χειλόφωνο. Το λέω καθαρά και ξάστερα. Θα έχει χειλόφωνο και όλες οι πρόβες έγιναν με χειλόφωνο», πρόσθεσε και στάθηκε στο συναισθηματικό αποτύπωμα της σκηνικής παρουσίας, σημειώνοντας πως «είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τρίλεπτο, που μέσα θα έχει και συγκίνηση, θα έχει και χιούμορ, χαρά, πάρτι, συγκινητική στιγμή και πολύ όμορφο φινάλε».

Τέλος, ο Φωκάς Ευαγγελινός σημείωσε πως ο Ακύλας είναι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που οφείλει να κάνει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας: «Ο Ακύλας είναι τόσο στοχοπροσηλωμένος σε αυτό που κάνει πέρα από τη συνεργασία είναι ένας άνθρωπος που έχω αγαπήσει πολύ. Όταν διαγωνίζεσαι, πας για την πρώτη θέση. Θέλω και θα ’ναι μεγάλη μου χαρά να είναι στην πρώτη θέση», κατέληξε.