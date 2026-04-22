Βαρύ πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη – Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός του, Παύλος

Φωτογραφία: ΠΑΕ ΠΑΟΚ
THESTIVAL TEAM

Βαρύ πένθος έπεσε στην οικογένεια Σαββίδη, καθώς ο αδερφός του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν, Παύλος έφυγε από τη ζωή σήμερα 22/4 σε ηλικία 72 ετών.

Ο Παύλος ήταν ο μεγάλος αδερφός του ισχυρού άνδρα του Δικεφάλου και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς η υγεία του είχε επιβαρυνθεί έντονα, όπως μεταδίδει το inpaok.com.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που ήρθε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη εκτάκτως την Τρίτη 21/4 ο Ιβάν Σαββίδης.

Συλλυπητήρια κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

