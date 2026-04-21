Παράσυρση 16χρονης στη Λιοσίων: “Δεν με νοιάζει για το παιδί μου, το κορίτσι σκέφτομαι”, λέει η μητέρα του Σουδανού

«Δεν με νοιάζει για το παιδί μου, το κορίτσι σκέφτομαι τώρα», λέει κλαίγοντας η μητέρα του Σουδανού που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου (18/04).

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα (21/04) στον ΣΚΑΪ στην εκπομπή «Το ‘Χουμε!» η μητέρα του Σουδανού τόνισε -ξεσπώντας σε λυγμούς- πως όταν έμαθε για το ατύχημα, σκεφτόταν τους γονείς και την οικογένεια της 16χρονης.

Σε ερώτηση για το πότε έμαθε ότι ο γιος της χτύπησε με το μηχανάκι μια κοπέλα, είπε: «Δεν ξέρω ακριβώς η Αστυνομία ήρθε και χτύπησε την πόρτα και με ρώτησε το παιδί σου που είναι; Εγώ ρώτησα τι έγινε; Μου απάντησαν έγινε κάποιο ατύχημα… αλλά το παιδί μου δεν έχει ούτε μηχανή ούτε αυτοκίνητο, και εγώ νόμιζα πως περπατούσε στον δρόμο και τον χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο. Ο άλλος μου γιος πήρε έναν φίλο του τηλέφωνο και του είπε “ο Π@@@ πως θέλει να φύγει να πάει στο αστυνομικό τμήμα”».

Για το κορίτσι που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο επεσήμανε: «Έχω αρρωστήσει με αυτό που είδα… σαν να ήταν το δικό μου παιδί. Είμαι και εγώ μητέρα, έχω παιδιά… καταλαβαίνω πως αισθάνεται αυτή η οικογένεια. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Το ξέρω πως μια συγγνώμη δεν φτάνει, δεν είναι αρκετή. Αλλά τι να κάνω… προσεύχομαι».

Σε ερώτηση αν θέλει να πει κάτι στο παιδί της αυτή τη στιγμή, είπε: «Θέλω πρώτα να τον ρωτήσω αν το έκανε αυτός, θέλω να το ακούσω από εκείνον».

Σύμφωνα με την ίδια ο γιος της «είναι πολύ στεναχωρημένος, είναι καλόκαρδος», ενώ δήλωσε πως «τις τελευταίες ημέρες δεν με ακούει καθόλου».

Όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής τη ρώτησε για το ενδεχόμενο ο γιος της να μπει φυλακή, εκείνη απάντησε: «Εγώ τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι το κορίτσι… να γίνει καλά».

Σε ερώτηση για το παρελθόν του παιδιού της και για ποιο λόγο είχε συλληφθεί από την Αστυνομία, είπε: «Δεν έχει κάνει τίποτα ο Π@@@@@… μαζί με άλλα παιδιά, μεγαλύτερα έκανε παρέα, αυτό μόνο».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι ο γιος της έχει κατηγορηθεί για ναρκωτικά στο παρελθόν. Η μητέρα παραδέχτηκε ότι η Αστυνομία είχε έρθει και πάλι στο σπίτι της χωρίς να ξέρει τον λόγο, «δεν μου είπαν τίποτα… Ήρθαν».

Τέλος, η ίδια δήλωσε πως εργάζεται ως καθαρίστρια. «Ήρθα όταν ήμουν 22 ετών και δουλεύω ως καθαρίστρια. Έχω τρία παιδιά και τα μεγαλώνω μόνη μου».

