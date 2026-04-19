Λιοσίων: Συγκλονιστικά βίντεο από την παράσυρση της 16χρονης – “Της αφαίρεσαν τον σπλήνα, έχει κάταγμα στον εγκέφαλο” λέει ο πατέρας της

«Το κορίτσι μου είναι στην εντατική σε καταστολή είναι δύσκολη κατάσταση» λέει ο πατέρας της 16χρονης που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από μηχανάκι στην οδό Λιοσίων.

Την ίδια ώρα, βίντεο ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγιναν όλα χθες το απόγευμα (18/04) όταν η 16χρονη προσπαθούσε να διασχίζει τον δρόμο στη Λιοσίων και πήγαινε να πάρει ένα δέμα που είχε παραγγείλει. Το φρικιαστικό περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, ενώ τα βίντεο από την παράσυρση είναι συγκλονιστικά.

Στα βίντεο που δημοσιεύει το newsit.gr, φαίνεται η ανήλικη να εκσφενδονίζεται σε απόσταση πολλών μέτρων.

Ο πατέρας της 16χρονης μιλάει στο newsit.gr για την κατάσταση της υγείας του παιδιού του που δίνει μια γενναία μάχη στην εντατική. «Το κορίτσι είναι σε καταστολή, σε εντατική. Της έχουν κάνει αφαίρεση σπλήνας γιατί είχε εσωτερική αιμορραγία, έχει κάταγμα στον εγκέφαλο, έχει σπάσει την κλείδα στον δεξιό ώμο… Είναι μία κατάσταση δύσκολη. Αφού είχε εσωτερική αιμορραγία και της αφαιρέσαν τη σπλήνα, τι λέμε τώρα; Τρεις φιάλες αίμα της μεταγγίσανε», περιγράφει γεμάτος αγωνία ο πατέρας.

Ο ίδιος δεν μπορεί να δεχτεί καμία συγγνώμη στην ιδέα και μόνο ότι το τροχαίο μπορεί να στοίχιζε την ζωή της κόρης του: «Δε θέλω συγγνώμη! Όχι, αρκετές συγγνώμες έχουμε πάρει. Όχι άλλες συγγνώμες. Αν εμένα μου είχε σκοτωθεί το παιδί, τι θα μ’ έσωζαν οι συγγνώμες; Θα μου το φέρνανε πίσω οι συγγνώμες; Ή αν μείνει ανάπηρη σε όλη της τη ζωή, η συγγνώμη τους τι θα κάνει; Τι να την κάνω τη συγγνώμη; Τρώγεται η συγγνώμη».

«Πήγαινε να πάρει ένα δέμα και μέσα σε δευτερόλεπτα παλεύει για τη ζωή της», συγκλονίζει ο πατέρας του 16χρονου κοριτσιού.

«Μόνη της περνούσε τον δρόμο απέναντι. Περνούσε να πάει σε ένα box, αυτά που παραγγέλνουν στο διαδίκτυο και αφήνουν αντικείμενα εκεί και πάνε και τα παίρνουν. Και έγινε αυτό που έγινε σε δευτερόλεπτα. Την εκσφενδόνισε 30 μέτρα μακριά. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό; Και όχι μόνο αυτό. Πέσανε κι αυτοί κάτω και μετά σηκωθήκανε, πήραν τη μηχανή και φύγανε. Είναι ζούγκλα έξω. Είναι ζούγκλα. Και εμείς τα λέμε στα παιδιά μας, τα λέμε και τα λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αλλά το κακό, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να συμβεί», καταλήγει.

Σημειώνεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 3 άτομα καθώς παρουσιάστηκαν στην αστυνομία λέγοντας πως έχουν εμπλοκή με την υπόθεση, αλλά αρνούμενοι να δώσουν την ταυτότητα του οδηγού.

Συγκεκριμένα, μια 20χρονη είπε ότι είναι η ιδιοκτήτρια, ένας 20χρονος ότι είναι ο διαχειριστής της μηχανής και ένας 22χρονος παραδέχτηκε ότι συνεπιβάτης στο τροχαίο λέγοντας πως οδηγός ήταν ένας συνάδελφός του από τη δουλειά χωρίς όμως να δίνει περαιτέρω πληροφορίες.

«Προσπάθησα να τους σταματήσω»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως: «Ξαφνικά είδα ένα κορίτσι να πετάγεται από την αριστερή πλευρά του δρόμου προς τα δεξιά, την ώρα που περνούσε μια μηχανή με δύο άτομα πάνω της, η οποία την χτύπησε με δύναμη με αποτέλεσμα να πέσουν όλοι στο οδόστρωμα, και στη συνέχεια οι δύο να σηκωθούν αμέσως και να απομακρυνθούν από το σημείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».

«Άκουσα ένα δυνατό “μπαμ”, γιατί έπεσε το μηχανάκι κάτω. Πάτησαν φρένο και έχασαν τον έλεγχο. Έκανα έτσι και είδα το κορίτσι πεσμένο», σημείωσε.

«Πήγα να τους σταματήσω, βγήκα και στο δρόμο, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω γιατί εκείνη τη στιγμή περνούσαν άλλα αυτοκίνητα και φοβήθηκα μήπως προκληθεί και νέο ατύχημα με χειρότερες συνέπειες» είπε.

«Έφυγαν προς τα κάτω, έκαναν μια στροφή προς τα δεξιά και πρόλαβα να δω την πινακίδα της μηχανής, την οποία και κατέγραψα για να τη δώσω αργότερα στις Αρχές», σημείωσε.

«Όταν γύρισα και είδα το κορίτσι στο έδαφος, η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή και σοκαριστική, δεν ήθελα να πλησιάσω. Το κορίτσι αιμορραγούσε πολύ, από τα αυτιά και αλλού… δεν ήθελα να τα βλέπω αυτά», τόνισε.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Τους έχω ξαναδεί να περνούν από εδώ, κυκλοφορούν στην περιοχή, η μηχανή ήταν γκρι τύπου σκούτερ».

Τέλος, καταλήγει: «Δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο, χτύπησαν, έπεσαν κάτω, σηκώθηκαν και έφυγαν αμέσως από το σημείο, χωρίς να προσφέρουν καμία βοήθεια».