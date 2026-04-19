Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση-“ανάσα” σε παράνομη χωματερή στο Πλαγιάρι από τους Cleaningans – Απομακρύνθηκαν 20.000 λίτρα απορριμμάτων

Μια ακόμη ουσιαστική περιβαλλοντική δράση πραγματοποίησε η οργάνωση Cleaningans, αυτή τη φορά στο Πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης, αποκαθιστώντας έναν χώρο που είχε μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη παράνομη χωματερή.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Μικρές Παρεμβάσεις» και πραγματοποιήθηκε σε χωματόδρομο κοντά στον οικισμό, έπειτα από υπόδειξη κατοίκου. Το σημείο είχε επιβαρυνθεί έντονα με την πάροδο του χρόνου, συγκεντρώνοντας ογκώδη αντικείμενα, μπάζα και πλήθος απορριμμάτων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον όσο και στην αισθητική της περιοχής.

Παρά τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, επτά εθελοντές κατάφεραν μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα εντατικής εργασίας να απομακρύνουν περισσότερα από 20 κυβικά μέτρα απορριμμάτων — ποσότητα που αντιστοιχεί σε πάνω από 20.000 λίτρα. Τα απορρίμματα γέμισαν έναν κάδο οικοδομικών εργασιών και ένα ολόκληρο φορτηγό του Δήμος Θέρμης.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που περισυλλέχθηκαν περιλαμβάνονταν καναπέδες, πολυθρόνες, στρώματα, πόρτες, ελαστικά, καρέκλες, παλέτες, ντουλάπες και διάφορα άλλα υλικά, ακόμη και ασυνήθιστα ευρήματα, όπως εξαρτήματα καμινάδας.

Η συγκεκριμένη δράση χαρακτηρίζεται από τους διοργανωτές ως μία από τις πιο απαιτητικές που έχουν υλοποιήσει, καθώς στον χώρο υπήρχαν δεκάδες σακιά με οργανικά υπολείμματα και περιττώματα σε αποσύνθεση, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο των εθελοντών λόγω της έντονης δυσοσμίας.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της κοινωνικής ευθύνης. Όπως επισημαίνουν οι Cleaningans, ακόμη και μικρές ομάδες πολιτών μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Δήμος Θέρμης, στην πρώτη επίσημη συνεργασία του με την οργάνωση, παρέχοντας φορτηγό όχημα και επιπλέον κάδο, διευκολύνοντας σημαντικά την επιχείρηση καθαρισμού.

Το πρόγραμμα «Μικρές Παρεμβάσεις», που υλοποιείται με τη στήριξη της Ierax Analytix, επικεντρώνεται σε άμεσες και στοχευμένες δράσεις σε περιοχές που συχνά παραμένουν εκτός προτεραιοτήτων, αποδεικνύοντας πως μικρές κινήσεις μπορούν να έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.