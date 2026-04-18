Γρηγορίου: Οδηγός για τις επόμενες αυτή η νίκη – Ανύπαρκτο το κόρνερ στο 1-2

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του και το αποτέλεσμα εμφανίστηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά τη νίκη – ανατροπή του Άρη επί του Βόλου για την τρίτη αγωνιστική των playoffs των θέσεων 5-8 για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στην καλή αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, τόνισε ότι το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων προήλθε από «ανύπαρκτο κόρνερ» ενώ ευχήθηκε το τρίποντο αυτό να είναι η αρχή για ακόμη περισσότερα νικηφόρα αποτελέσματα στη συνέχεια.

«Ήταν η πρώτη μας νίκη. Ήμασταν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο μας να πλησιάσει την εστία μας. Πέτυχε το 1-1 με ένα σουτ από το πουθενά και με ένα ανύπαρκτο κόρνερ έγινε το 1-2 καθώς πιο πριν υπήρχε πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος είπαμε ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι και να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια που γίνεται αυτές τις εβδομάδες έπρεπε να κάνουμε κάτι. Ισοφαρίσαμε γρήγορα, ανατρέψαμε το σκορ και πήραμε μια νίκη, την οποία είχαν ανάγκη τα παιδιά γιατί είναι καλοί παίκτες και κάνουν μια αξιόλογη προσπάθεια. Ο τρόπος που πανηγυρίσαμε ήταν ένα ξέσπασμα. Με όλα τα παιδιά έχω μια άριστη σχέση και χαίρομαι πολύ γιατί στηρίζεται στο σεβασμό και στην εργατικότητα. Ήταν η πρώτη φορά που δεν είχαμε τραυματίες. Ευελεπιστώ ότι αυτή η νίκη θα είναι οδηγός για τις επόμενες».

Πηγή: metrosport.gr