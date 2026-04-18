Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία – Όπλο με σφαίρα στη θαλάμη στην κατοχή 23χρονου

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση απόπειρας εκβίασης σε βάρος επιχειρηματία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε κατάστημα ενοικίασης πολυτελών οχημάτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, έπειτα από αιφνιδιαστική επέμβαση κλιμακίου της Δίωξης Εκβιαστών, που είχε αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στον χώρο εντοπίστηκαν δύο υπήκοοι Αλβανίας και ένας Έλληνας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εξ αυτών έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη συμβολή της οδού Βασιλίσσης Όλγας, με ταχύτητα και συντονισμό, ενώ δεν έλειψε η ένταση κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να προέβαλαν αντίσταση, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποφύγουν τη σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, στην κατοχή ενός 23χρονου βρέθηκε πυροβόλο όπλο με μία σφαίρα στη θαλάμη, το οποίο κατασχέθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία Δίωξης Εκβιαστών, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για εκβίαση και συναφή αδικήματα. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

