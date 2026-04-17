Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη

Η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται έξω από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» από την πρώτη μέρα που ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται μετά από ρήξη ανευρύσματος.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.04.2026), η Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε σε ένα Instagram story, δημοσιεύοντας απόσπασμα από την ομιλία του με τον πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, όπου έκανε αναφορά στη σοβαρή περιπέτεια που περνάει με την υγεία του ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento, λέγοντας: «Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μυλωνάκη, φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδόσταυρων, φέρεται ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού να μιλάει για διάφορα ζητήματα για το πώς θα καλυφθεί μία υπόθεση απίστευτη με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα.

Είδα τον Γιώργο τον Μυλωνάκη αφότου δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και τα κατάφερε. Έχετε αναλογιστεί το ψυχολογικό βάρος το οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλιότητες;».

Σύμφωνα με το πρόσφατο ανακοινωθέν για την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη, σταθερή παραμένει η κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.