Πλοίο προσπάθησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ και δέχθηκε πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Ηχητικό ντοκουμέντο

Επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης φέρεται να δέχθηκε πλοίο που προσπάθησε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση από το Ιράν για νέο αποκλεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ηχητικό ντοκουμέντο που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, ένα ινδικό τάνκερ φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ελαφρύ οπλισμό και εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Την ίδια ώρα, οι “Times Of India” αναφέρουν ότι σημειώθηκε περιστατικό πυροβολισμών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς τουλάχιστον δύο πλοία επιχείρησαν να το διασχίσουν.

Οι αναφορές διαδίδονται και στα social media, όπου αρκετοί χρήστες αναφέρονται στο περιστατικό και αναφέρουν ότι το πλοίο διέκοψε την πορεία του και άλλαξε πορεία.