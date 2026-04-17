Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τους επικίνδυνους ελιγμούς του 26χρονου αρσιβαρίστα και οι προκλητικές αναρτήσεις του

Νέα διάσταση για το παρελθόν του πρώην αρσιβαρίστα, που κατηγορείται για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, δίνουν φωτογραφίες που δημοσίευε στα social media με χαρτονομίσματα και όπλο.

Ο 26χρονος παραδέχτηκε στην κατάθεσή του ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η 19χρονη Μυρτώ και ισχυρίστηκε πως «νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση».

Στο μεταξύ, το MEGA δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες του αρσιβαρίστα που τον δείχνουν να κρατά χαρτονομίσματα και όπλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μία εμφανίζεται ο 26χρονος να κρατά μία δέσμη χαρτονομισμάτων, ενώ στην άλλη με χαρτονομίσματα των 100 και των 500 ευρώ.

Σε ακόμα μία φωτογραφία, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ποζάρει με έναν φίλο του ενώ κρατά ένα όπλο.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, ο οποίος σύμφωνα και με το κατηγορητήριο, είναι αυτός που πήγε δύο φορές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να δώσει κοκαΐνη, έχει πλέον 9 δικογραφίες σε βάρος του.

Το ποινικό του μητρώο έχει «λερωθεί» για τα εξής:

-Το 2020 κατηγορήθηκε για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή

-Το ίδιο έτος, για πρόκληση ξανά απλής σωματικής βλάβης και εξύβριση

-Το 2021 για απειλή

-Το 2022 για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας

-Το 2023 για απειλή και τον νόμο περί ναρκωτικών

-Το 2024 ξανά για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης

-Το 2024 για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση φύλαξης αρχής

-Τον Δεκέμβριο του 2025, κατηγορήθηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το “Live News”, εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο που είχε ανεβάσει στα social media ο 26χρονος με επικίνδυνους ελιγμούς που έκανε σε δρόμο της Ζακύνθου στις 6 το πρωί. Το αυτοκίνητο φέρεται να οδηγούσε κάποιος άλλος αφού το βίντεο τραβάει ο 26χρονος από τη θέση του συνοδηγού.