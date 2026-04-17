Γιάννης Τσιμιτσέλης: Και να με βασανίσετε, δεν μπορώ να σας πω κάτι για τον γάμο της Δανάης

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μίλησε στην κάμερα του Happy Day και ρωτήθηκε τόσο για τον επικείμενο γάμο της Δανάη Μπάρκα όσο και για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στην τηλεόραση, κρατώντας πάντως χαμηλούς τόνους στις απαντήσεις του.

«Δεν ξέρω ακόμα. Περιμένουμε να μάθουμε τι και πώς, να μιλήσουμε για να δούμε αν θα συνεχίσουμε ή όχι. Αν θελήσει ο ΣΚΑΪ να τη συνεχίσει την εκπομπή και μπορώ κι εγώ, θα είμαι μέσα», δηλώνει ο ηθοποιός.

«Είναι πάρα πολύ καλό που συνεργαζόμαστε με την Κατερίνα Γερονικολού, γιατί βρισκόμαστε τώρα θεατρικά μετά από κάποια χρόνια και είναι ωραίο αυτό. Έχεις δει πόσο έχει πάει η βενζίνη; Γλιτώνουμε βενζίνη. Ερχόμαστε μ’ ένα αυτοκίνητο», απαντά με χιούμορ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Τέλος, αναφορικά με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, ο ίδιος απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία, λέγοντας: «Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι λέτε, δεν ξέρω, μη με πιέζετε, δεν μπορώ να σας πω. Και να με βασανίσετε, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω κάτι».

«Δεν έχω πάρει προσκλητήριο για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα. Ελπίζω ότι θα με καλέσει», δήλωσε από την πλευρά του ο Μιχάλης Ρέππας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Νέα Σελήνη στον Κριό από τις 17 Απριλίου -Τα τρία ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ο Κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει αύριο στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση και με την Κ. Γκίλφοϊλ

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Στράτος Τζώρτζογλου: Πάρα πολλές φορές δεν είχα ούτε τα αναγκαία, αυτό δεν έφυγε ποτέ, με ακολουθούσε σαν σκιά στη ζωή μου

MEDIA NEWS 36 λεπτά πριν

Ετεοκλής Παύλου: Η Κατερίνα Καραβάτου πήρε τα εύσημα για την καλοκαιρινή εκπομπή, ενώ η πορεία της χειμερινής χρεώνεται στην ομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γιώργος Μυλωνάκης: Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του – “Παραμένει διασωληνωμένος, σε σταθερή κατάσταση”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Μπέρμποκ στη ΓΣ του ΟΗΕ: “Η συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να τελειώσει με ένα βέτο”