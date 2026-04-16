Εκδηλώσεις για την Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η 19η Απριλίου είναι η επέτειος του θανάτου του ποιητή και φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα, του υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενός από τους πρώτους που ύψωσαν τη φωνή τους κατά της κλοπής των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Έλγιν.

Στην ποίησή του περιέχονται ισχυρά μηνύματα κατά των φυλετικών διακρίσεων, εναντίον κάθε τυραννίας και υπέρ της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο. Η μνήμη του Λόρδου Βύρωνα παραμένει ζωντανή και το μήνυμά του διαχρονικό. Αγωνίσθηκε και θυσιάστηκε για την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας και ταυτόχρονα απέδιδε στον εαυτό του τον τίτλο «Πολίτης του κόσμου», συνδυάζοντας τον φιλελληνισμό με την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών.

Ειδικότερα, για την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, προγραμματίζονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης:

  • Ώρα 10.00 π.μ.: Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
  • Ώρα 10.30 π.μ.: Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων της ΑΣΔΗΜ.

