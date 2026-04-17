Σε σύσκεψη οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης με τον Μαργαρίτη Σχοινά για τον αφθώδη πυρετό – Συνεχίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού στο νησί

Παρουσία του Μαργαρίτη Σχοινά, βουλευτών της Μυτιλήνης και υπηρεσιακών παραγόντων βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συνάντηση του υπουργού με αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, τυροκομων του νησιού.

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή (17/04), οι εκπρόσωποι των αγροτών της Λέσβου, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, στον απόηχο των τριήμερων κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων, που ζητούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Και σήμερα στη Μυτιλήνη οι κτηνοτρόφοι πραγματοποιούν μερικό αποκλεισμό του λιμανιού καθώς εισέρχονται και εξέρχονται από τα πλοία μόνο επιβάτες και ΙΧ.

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων

«Ήρθαμε εδώ και περιμένουμε να βρεθεί άμεσα, σήμερα, μια λύση από το Υπουργείο. Η ασθένεια του αφθώδους πυρετού που έχει προσβάλλει τα ζώα μας έχει εγκλωβίσει κυριολεκτικά οικονομικά και σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε λύση πριν φύγουμε πίσω» δήλωσε κτηνοτρόφος – αυτοδιοικητικός που συμμετέχει στην αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων που συναντώνται με τον υπουργό.

Οι κτηνοτρόφοι, τυροκόμοι και αγρότες ζητούν να φύγουν εκτός νησιού τα προϊόντα τους, δηλαδή το τυρί, και το κρέας που παράγουν.

Επίσης οι κτηνοτρόφοι ζητούν αποζημιώσεις καθώς και άμεση λήψη μέτρων για τον αφθώδη πυρετό.

