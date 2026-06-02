Άρης: Αυτή είναι η μυθική πρόταση στον Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο βασικός στόχος του Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τη νέα σεζόν.

Στην εκπομπή του SPORT24, “ΤΙ ΕΒΑΛΕΕΕ” ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου αποκάλυψε την πρόταση που έχει στα χέρια του ο Βασίλης Σπανούλης από την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου στη ζωντανή μετάδοση, οι Θεσσαλονικείς προσέφεραν μυθική πρόταση στον Ομοσπονδιακό τεχνικό που αγγίζει τις προτάσεις ομάδων της EuroLeague. Μάλιστα, έχουν προσφέρει ακόμα και ιδιωτικό αεροπλάνο για όλες τις μετακινήσεις.

Επιπλέον, τόνισε ότι το αγωνιστικό μπάτζετ θα ξεπεράσει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι χρηματικές απολαβές του Σπανούλη θα είναι στα 2.000.000 ευρώ.