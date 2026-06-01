Μάριος Οικονόμου: Το μεγάλο όνειρο της πολεμικής αεροπορίας και ο λόγος που σταμάτησε στα 31 την καριέρα του

Ο Μάριος Οικονόμου έζησε μία γεμάτη ζωή στο χορτάρι, παρότι το όνειρό του δεν είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο.

Μόλις στα 33 του χρόνια, ο Μάριος Οικονόμου άφησε την τελευταία του πνοή. Μετά από μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του, το μεσημέρι της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Για ένα παιδί που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό σε κάθε του βήμα που έκανε στο ποδόσφαιρο, έχοντας αφήσει το στίγμα του τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ιταλία, που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

Ξεκινώντας από την ομάδα της πόλης του, τον ΠΑΣ Γιάννινα το 2011, εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα και αγωνίστηκε για δύο χρόνια. Κάπου εκεί κατάλαβε πως το μέλλον του ήταν το ποδόσφαιρο, παρότι το όνειρό του είχε σχέση με τα αεροπλάνα.

Από μικρός, καλός μαθητής με την καθοδήγηση της μητέρας του, όπως έλεγε, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να ενταχθεί στην πολεμική αεροπορία. Καθόλου τυχαία, η αγαπημένη του ταινία ήταν το Top Gun, με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Η πρώτη μεγάλη πώληση του ΠΑΣ Γιάννινα και η περιπλάνηση στην Ιταλία

Το 2013 η Κάλιαρι ήταν αυτή που αναγνώρισε το ταλέντο του και προσέφερε 500.000 ευρώ στον ΠΑΣ Γιάννινα για να τον κάνει δικό της. Σε μία πώληση που ήταν στο εξωτερικό η πρώτη επί εποχής Γιώργου Χριστοβασίλη για τους Γιαννιώτες, που τότε αντιμετώπιζαν προβλήματα με την αδειοδότηση.

Το πέρασμά του από την Κάλιαρι ήταν σύντομο, με μόλις μία συμμετοχή, για να έρθει αργότερα η Μπολόνια, μέλος της ομάδας που επέστρεψε στη Serie, για να βγει η πόλη στους δρόμους του 2015. Ιδιαίτερα αγαπητός, άλλωστε, στο πέρασμά του από την Μπολόνια, που σε ένα βίντεο συνέντευξής του στο κανάλι της ομάδας χρησιμοποίησε τους… Σπαρτιάτες του Λεωνίδα αλλά και τραγούδι του αγαπημένου του Νίκου Βέρτη.

Με την Μπολόνια αγωνίστηκε σε 71 παιχνίδια, από το 2014, για μία τριετία, προτού η ομάδα της βόρειας Ιταλίας τον δώσει δανεικό σε Σπαλ, Μπάρι και ΑΕΚ.

Η τελευταία τον απέκτησε τη σεζόν 2019-20, για να ακολουθήσει έναν χρόνο αργότερα η πώληση στην Κοπεγχάγη έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ, με την οποία κατέκτησε και τον τίτλο στη Δανία. Μέσα σε εκείνο το διάστημα της παραμονής του στην Μπολόνια, έκανε και την παρθενική του συμμετοχή στην Εθνική, σε φιλική αναμέτρηση υπό τις οδηγίες του Μίχαελ Σκίμπε.

Ο λόγος που σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 31 του

Το ποδοσφαιρικό φινάλε του τον βρήκε στον Παναιτωλικό. Έκλεισε στο Αγρίνιο τη σεζόν 2023-24, βοηθώντας την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Στα 31 του χρόνια τότε, πήρε την απόφαση να σταματήσει την καριέρα του αρκετά νωρίς. Έχοντας ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς στο παρελθόν, οι οποίοι όμως του επέτρεψαν να είναι καλά στο διάστημα που αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό, με 20 συμμετοχές και ένα γκολ.

Παρόλα αυτά, ο λόγος που σταμάτησε ήταν για να κάνει μια νέα αρχή, όπως δήλωσε. «Ευχαριστώ τον Παναιτωλικό για την άψογη συνεργασία που είχαμε τη χρονιά που πέρασε και για τις πολύ όμορφες στιγμές που ζήσαμε παρέα με τους φιλάθλους της ομάδας. Περπατώντας στην πόλη του Αγρινίου ένιωσα την εκτίμηση και τη ζεστή αγκαλιά του κόσμου προς το πρόσωπό μου.

Εύχομαι στον Παναιτωλικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο να συνεχίσει να κοσμεί τη Super League με τη σταθερά καλή παρουσία του στην κατηγορία και με τον κομψό τρόπο λειτουργίας του. Για εμένα κλείνει ένας πολύ όμορφος κύκλος της ζωής μου κάνοντας αυτό που αγαπώ και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για νέες ιδέες και προκλήσεις» ήταν η τελευταία του δήλωση πριν κρεμάσει τα παπούτσια του.

Δυστυχώς, όμως, η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του, στις 23 Μαΐου του 2026 αποδείχθηκε μοιραίο και παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας σε πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πηγή: iefimerida.gr