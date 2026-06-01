Αποχώρησε από το κόμμα “Κόσμος” ο Πέτρος Κόκκαλης – Αποχωρεί και ο συμπρόεδρος, Νίκος Ράπτης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς ο ιδρυτής και γραμματέας του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης, ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη θέση του και προανήγγειλε την αποχώρησή του.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο συμπρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ράπτης, ο οποίος τόνισε ότι «η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία».

Η ανάρτηση του Νίκου Ράπτη για τον Πέτρο Κόκκαλη

«Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Petros Kokkalis μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου. Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.

Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας. Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία».

