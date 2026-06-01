Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” πάνω σε παρκαρισμένα ΙΧ και τούμπαρε – Ένας τραυματίας – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 06:00 το πρωί, όταν ο οδηγός ΙΧ που κινείτο επί της οδού Μοναστηρίου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που στη συνέχεια το αυτοκίνητο που ήταν εν κινήσει, ανετράπη στη μέση του δρόμου.

Συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός του ΙΧ που “καρφώθηκε” πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο τραυματίας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.