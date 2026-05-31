Karl Lagerfeld: Άφραγκη η Choupette παρά την… παχυλή κληρονομιά

THESTIVAL TEAM

Η γάτα του Karl Lagerfeld, Choupette, έχει χαρακτηριστεί ως «η πλουσιότερη γάτα του κόσμου».

Συνηθισμένη σε ιδιωτικά τζετ και προσωπικό σεφ, η διάσημη γάτα απολάμβανε μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια. Η καθαρόαιμη γάτα Βιρμανίας ήταν το αγαπημένο κατοικίδιο του Karl Lagerfeld και, μετά τον θάνατό του το 2019, είχε αναφερθεί ότι κληρονόμησε περιουσία τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ωστόσο, σήμερα η Choupette φέρεται να είναι χωρίς οικονομικούς πόρους και να ζει χάρη στη φροντίδα της πρώην οικιακής βοηθού του Lagerfeld.


«Δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα», δήλωσε η Francoise Cacote, η πιστή Γαλλίδα οικονόμος του σχεδιαστή. «Εργάζομαι μερικώς για να τη συντηρώ», είπε στο Atlantic Magazine.

Ο Lagerfeld, επί χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, είχε καταστήσει σαφές ότι επιθυμούσε η Choupette να δέχεται σωστή φροντίδα μετά τον θάνατό του.

«Κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω τις επιθυμίες του», ανέφερε η Cacote.

Η Choupette, σήμερα 14 ετών, ζούσε με τον Karl Lagerfeld στην πολυτελή κατοικία του αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στο Παρίσι, δίπλα στον Σηκουάνα, όπου έτρωγε από μπολ της πολυτελούς μάρκας Maison Goyard.

Σήμερα, μοιράζεται ένα διαμέρισμα με τη Francoise Cacote, τον σύζυγό της, τα παιδιά τους και μια γάτα που έχουν διασώσει.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αλλαγή στη ζωή της γάτας που ο Lagerfeld λάτρευε. «Έχω μόνο μία μεγάλη αγάπη: τη γάτα μου, την Choupette», είχε δηλώσει κάποτε. «Είναι το κέντρο του κόσμου μου».

Η Choupette εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο κερδοφόρα αιλουροειδή μοντέλα στον κόσμο, κερδίζοντας περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια μόνο το 2014 από διαφημιστικές καμπάνιες. Όμως, χωρίς τον Lagerfeld να καθοδηγεί την καριέρα της, η εμπορική της δραστηριότητα έχει περιοριστεί σημαντικά.

Την ίδια στιγμή, η διαθήκη του Lagerfeld αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαμάχης, καθώς υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ο σχεδιαστής δεν είχε πλήρη πνευματική διαύγεια όταν άφησε την περιουσία του, ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, τα ζώα δεν μπορούν να κληρονομήσουν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία. «Αναγκάστηκα να προσλάβω ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσω την κληρονομιά στο όνομά μου», δήλωσε η Francoise Cacote.

Πηγή: instyle.gr

