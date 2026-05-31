Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν έως 600 ευρώ

Παρότι η τουριστική σεζόν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ο Μάιος ολοκληρώνεται, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να αναμένουν την έναρξη του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026», καθώς η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Αν και οι αρχικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης προέβλεπαν ότι οι αιτήσεις θα ξεκινούσαν νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, ακόμη και από τον Μάρτιο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί το επίσημο «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας.

Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, η καθυστέρηση αποδίδεται σε τεχνικά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, αλλά και στην αναμονή της έκδοσης της απαραίτητης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία θα καθορίσει το τελικό πλαίσιο και θα επιτρέψει την έναρξη υποβολής αιτήσεων το προσεχές διάστημα.

Πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα

Η δράση αποσκοπεί στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και στη στήριξη των νοικοκυριών, των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία μέσω της χορήγησης ψηφιακής κάρτας ενίσχυσης (voucher), η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σε αντίθεση με παλαιότερους κύκλους του προγράμματος, δεν θα υπάρχει κατάλογος συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την επιδότηση σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ ή οργανωμένες κατασκηνώσεις που διαθέτουν τον απαιτούμενο ΚΑΔ και σύστημα POS. Η οικονομική ενίσχυση αναμένεται να κυμανθεί από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα οριστούν στην επικείμενη ΚΥΑ.

Ποιοι θα λάβουν 200, 300, 400 και 600 ευρώ

Η βασική επιδότηση των 200 ευρώ θα αφορά όσους πληρούν τα εισοδηματικά όρια του προγράμματος, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται ενίσχυση ύψους 300 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% αναμένεται να λάβουν 400 ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις αναπηρίας άνω του 80% το ποσό θα φτάνει τα 600 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν το voucher είτε κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, είτε κατά το διάστημα χαμηλής ζήτησης, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Επιπλέον, δεν θα απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, επιτρέποντας ακόμη και ολιγοήμερες αποδράσεις.

Τι ισχύει σήμερα για την πλατφόρμα

Μέχρι στιγμής, όσοι εισέρχονται στην πλατφόρμα βλέπουν ακόμη πληροφορίες που αφορούν τον κύκλο του 2025, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του 2026 δεν έχουν ανοίξει. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς η έκδοση της ΚΥΑ θεωρείται το τελευταίο βήμα πριν από την ενεργοποίηση της διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, εξελίσσεται κανονικά το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, με τους προσωρινούς πίνακες δικαιούχων να έχουν ήδη δημοσιευθεί και χιλιάδες πολίτες να αναμένουν πλέον την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Πηγή: newmoney.gr