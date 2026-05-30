Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου: Οι γιατροί θα κάνουν εξετάσεις για να δουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός

Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε και οι γιατροί πλέον θα προχωρήσουν σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Η κατάσταση του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ, Μάριου Οικονόμου, δεν εμπνέει την παραμικρή αισιοδοξία, με τους γιατρούς να ετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την υγεία του 33χρονου, με τις εγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί από το ατύχημα να είναι πολύ σοβαρές.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, οι γιατροί θα κάνουν εγκεφαλικά τεστ θανάτου στον πρώην ποδοσφαιριστή.

Η τροχαία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απευθύνει έκκληση για αυτόπτες μάρτυρες για να μπορέσει να κάνει περαιτέρω έρευνα για το συμβάν, καθώς οι πολίτες που ήταν στο σημείο και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες στα social media δεν έχουν ανταποκριθεί έως τώρα στο κάλεσμα για να καταθέσουν.

Η ανακοίνωση της τροχαίας:

«Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583 για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες του ατυχήματος».