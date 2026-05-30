Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», τόνισε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν γυρίσει την πλάτη στην Ασία-Ειρηνικό

Η Ουάσινγκτον δεν έχει γυρίσει την πλάτη στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, παρά τη βαθιά εμπλοκή της στη σύγκρουση με το Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο ομιλίας του στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα», δήλωσε ο Χέγκσεθ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Ενισχύουμε δραστικά την αμυντική βιομηχανική μας βάση, ώστε πολύ σύντομα να παράγουμε διπλάσιες, τριπλάσιες, τετραπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών, για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα επιχειρησιακά μας σχέδια χρηματοδοτούνται επαρκώς σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Τόνισε επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν «υπομονετικός» και θέλει να συνάψει μια «σπουδαία συμφωνία», η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

