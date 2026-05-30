Τουρκία: Βυθίστηκε “πειρατικό” τουριστικό σκάφος με 148 επιβάτες στη Μαρμαρίδα, βούτηξαν στη θάλασσα για να σωθούν – Δείτε βίντεο

Στιγμές τρόμου έζησαν 148 επιβάτες όταν το «πειρατικού» τύπου τουριστικό σκάφος «Big Boss Diamond» άρχισε να βυθίζεται στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο δημοφιλές νησί Paradise Island, όταν το σκάφος άρχισε να βάζει νερά κατά τη διάρκεια της καθημερινής του εκδρομής στη Μεσόγειο.

Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα το πλοίο είχε βυθιστεί ολοκληρωτικά, ενώ οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον άρον το σκάφος και να πέσουν στη θάλασσα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το σκάφος να παίρνει επικίνδυνη κλίση, ενώ δεκάδες επιβάτες πηδούν στο νερό προσπαθώντας να σωθούν.

Σε μεταγενέστερα πλάνα διακρίνονται μόνο τα κατάρτια του «Big Boss Diamond» πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ γύρω του πλέουν σωστικά και ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 148 άτομα, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά. Όλοι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.

«Χαίρομαι που βγήκα ζωντανή»

Μία Βρετανίδα τουρίστρια που βρισκόταν στο σκάφος τη στιγμή του συμβάντος περιέγραψε την εμπειρία της με λίγες λέξεις: «Χαίρομαι που βγήκα από εκεί και είμαι ζωντανή», ανέφερε μετά τη διάσωσή της.

Άλλοι επιβάτες υποστήριξαν ότι η βύθιση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι «πήρε φωτιά η μηχανή του σκάφους, με αποτέλεσμα να αρχίσει να μπάζει νερά».

Έτερος επιβάτης ανέφερε πως «η μηχανή εξερράγη και αναγκαστήκαμε να πηδάμε από το ένα σκάφος στο άλλο για να σωθούμε».

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τα αίτια του ατυχήματος. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Μούγλων γνωστοποίησε ότι η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση κι ότι «οι έλεγχοι έδειξαν πως δεν υπήρξαν θύματα, τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας. Όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή».

«Επιβάτες και πλήρωμα του σκάφους είναι όλοι καλά», λέει η εταιρεία

Η εταιρεία Yagna Tourism, που διαχειρίζεται το «Big Boss Diamond», επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επισκευές, οι εκδρομές θα συνεχιστούν με άλλο σκάφος του στόλου της.

Το «Big Boss Diamond» διαφημιζόταν ως το μεγαλύτερο «πειρατικό» πλοίο της Τουρκίας και αποτελούσε δημοφιλή επιλογή για οικογένειες και τουρίστες στη Μαρμαρίδα.

Η ημερήσια εκδρομή περιλάμβανε στάσεις σε τουρκικά νησιά, μουσική από DJ, παιχνίδια για παιδιά, κυνήγι θησαυρού και απεριόριστη κατανάλωση ποτών.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από το ατύχημα, βίντεο που είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν δεκάδες παραθεριστές να χορεύουν στο κατάστρωμα, απολαμβάνοντας την εκδρομή χωρίς να φαντάζονται όσα θα ακολουθούσαν.