Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το αιματηρό επεισόδιο στον Εύοσμο με θύμα τον 67χρονο

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με έναν 67χρονο να χάνει τη ζωή του μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από έναν 38χρονο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ, ο 67χρονος είχε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ εντός της οικίας που βρέθηκε νεκρός, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Τέλος, ο 38χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 67χρονου ημεδαπού, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν 38χρονο άντρα.

Πρόκειται για ημεδαπό, στην οικία του οποίου στην περιοχή του Ευόσμου, βρέθηκε, αρχικά, σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι ο 67χρονος, ο οποίος κατέληξε, πρωινές ώρες σήμερα (30-05-2026), σε νοσοκομείο που είχε διακομισθεί.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.

