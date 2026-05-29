Ο Θανάσης Αυγερινός “μαζεύει” τα περί συνεργασιών: Καμία συγκυβέρνηση με το σημερινό κομματικό σύστημα

Να «μαζέψει» τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από δήλωσή του την Πέμπτη για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με κόμματα ώστε να κυβερνηθεί η χώρα, επιχείρησε σήμερα Παρασκευή ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

Αφορμή για τη σημερινή δήλωση Αυγερινού ότι «ουδεμία δυνατότητα συνεργασίας, σύμπραξης ή πολύ περισσότερο συγκυβέρνησης με το κομματικό σύστημα, που γνωρίζουμε, δεν υφίσταται» ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος στο ερώτημα «η Ελπίδα θα μπορούσε να κάτσει στο τραπέζι και να συνεργαστεί ώστε να κυβερνηθεί η χώρα;» που δέχθηκε σε συνέντευξη στα Παραπολιτικά FM.

O Θανάσης Αυγερινός απάντησε στο ερώτημα αυτό: «Ακούω μία φράση από τη Μαρία Καρυστιανού πως τα δίκαια της Ελλάδας είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι κι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Αυτός είναι ο μπούσουλας. Είναι προφανές ότι τίποτα δεν αποκλείεται, ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας. νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούμε. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη».

«Συμμερίζομαι απόλυτα το αίτημα Καρυστιανού για σαφή αυτοδυναμία από τον λαό»

Στη σημερινή δήλωση του ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι «καταβάλλονται φιλότιμες (και αφιλότιμες) προσπάθειες, απομονώνονται φράσεις και λέξεις, ώστε να επινοηθούν «συγκυβερνήσεις», «διαφωνίες» ή «ανατροπές» της ξεκάθαρης γραμμής, που έχει διατυπώσει η Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας από τον ελληνικό λαό σαφή αυτοδυναμία για να ανατρέψει το σάπιο και αποτυχημένο καθεστώς των κομμάτων, που κατακρεούργησαν τη Δημοκρατία μας».



«Συμμερίζομαι απόλυτα αυτή την επιδίωξη να τελειώνουμε με την κατά Κοντογιώργη “εκλόγιμη μοναρχία”. Ουδεμία δυνατότητα συνεργασίας, σύμπραξης ή πολύ περισσότερο συγκυβέρνησης με το κομματικό σύστημα, που γνωρίζουμε, δεν υφίσταται» συμπλήρωσε ο Θανάσης Αυγερινός.



Όλη η δήλωση του Θανάση Αυγερινού



Η γέννηση της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία» έχει προφανώς προκαλέσει αναστάτωση, ανατροπές κι εντέλει πανικό στα καταχρεωμένα κόμματα της διαφθοράς και της διαπλοκής, καθώς και στο πολιτικό σκηνικό της παλιάς Μεταπολίτευσης.



Γι’ αυτό και καταβάλλονται φιλότιμες (και αφιλότιμες) προσπάθειες, απομονώνονται φράσεις και λέξεις, ώστε να επινοηθούν «συγκυβερνήσεις», «διαφωνίες» ή «ανατροπές» της ξεκάθαρης γραμμής, που έχει διατυπώσει η Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας από τον ελληνικό λαό σαφή αυτοδυναμία για να ανατρέψει το σάπιο και αποτυχημένο καθεστώς των κομμάτων, που κατακρεούργησαν τη Δημοκρατία μας. Των κομμάτων που δήθεν διαφωνούν με ομηρικές κοκορομαχίες, αλλά στην ουσία συγκυβερνούν, με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα για την Πατρίδα μας, η οποία ζει στιγμές πρωτοφανούς κοινωνικής και πολιτειακής παρακμής.



Συμμερίζομαι απόλυτα αυτή την επιδίωξη να τελειώνουμε με την κατά Κοντογιώργη «εκλόγιμη μοναρχία».



Ουδεμία δυνατότητα συνεργασίας, σύμπραξης ή πολύ περισσότερο συγκυβέρνησης με το κομματικό σύστημα, που γνωρίζουμε, δεν υφίσταται.



Αρμόδιος για την πραγμάτωση της αλλαγής αυτής είναι εντέλει μόνο ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Αυτό και ξεκάθαρα είπα, καλώντας τους συμπολίτες μας να εγκαταλείψουν την πολυετή αποχή, την απογοήτευση και την αδιαφορία, και να δώσουν στην «Ελπίδα» τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη, ώστε να επιτευχθεί αυτοδυναμία του λαού μας στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

Γιατί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να ηττηθεί ο κατασκευασμένος δικομματισμός, που επιλέγει στημένους ρόλους και αντιπάλους.



Ως υπεύθυνοι πολίτες, αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι το εθνικό συμφέρον της χώρας υπερέχει κάθε άλλου συμφέροντος. Γι’ αυτό και η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν θα μείνει ακυβέρνητη ούτε λεπτό, όπως έχει επίσης δηλώσει η Μ. Καρυστιανού.



Εργαζόμαστε για τη συσπείρωση στο Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών όλων των άφθαρτων, υγιών και νέων δυνάμεων, που δεν έχουν «λερωθεί» κατά τη διαχείριση του παρελθόντος, τις καλούμε να απεγκλωβιστούν από τις συμπληγάδες και τις μυλόπετρες της πολιτικής ομερτά, από τις αυταπάτες της πολυδιάσπασης και της διχόνοιας.



Όλοι εμείς, οι πολίτες διαφορετικών ιδεολογικών ή πολιτικών προελεύσεων, θα κάνουμε το παν ενωμένοι, ώστε το πολιτικό σύστημα της χώρας να γυρίσει σελίδα, να απαλλαγεί από τις επικίνδυνες πολιτικές και το αποτυχημένο πολιτικό προσωπικό του παρελθόντος και να ανοίξει ο δρόμος στην αληθινή Δημοκρατία, την ισότιμη για όλους δικαιοσύνη και το πραγματικά κοινωνικό κράτος δικαίου.

Όσο κι αν προσπαθούν οι καλοθελητές, οι αποφασισμένοι για αλλαγές πολίτες δεν διχάζονται ούτε παραπλανούνται πλέον, και θα στείλουν τους διεφθαρμένους και τους ενόχους πολιτικούς εκεί που τους αρμόζει: στο σπίτι τους ή στο εδώλιο της δικαιοσύνης.



ΥΓ. Πολλές ευχαριστίες σε όσους μου ευχήθηκαν και δεν πρόλαβα ακόμη να απαντήσω…