Ταξί συγκρούστηκε με ΙΧ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/5) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Βενιζέλου, όταν ταξί που κινούνταν επί της Τσιμισκή με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα που κινούνταν στη Βενιζέλου.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ οι δύο οδηγοί κατάφεραν να βγουν από τα οχήματά τους χωρίς βοήθεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

