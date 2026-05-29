Καρπουχτσής για κόμμα Τσίπρα: “Διεκδικούμε τη διακυβέρνηση της χώρας, τίποτα λιγότερο”

Τον στόχο της διακυβέρνησης έθεσε ευθέως για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Καρπουχτσής, ξεκαθαρίζοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία δεν δημιουργήθηκε για ρόλο συμπληρωματικής δύναμης.

Ο Κωνσταντίνος Καρπουχτσής, μιλώντας την Παρασκευή (29.05.2026) στον ρ/σ Παραπολιτικά, ανέλυσε το όνομα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και επιχείρησε να περιγράψει την πολιτική ταυτότητα του κόμματος που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας έμφαση στον «νέο πατριωτισμό», στην αριστερή καταγωγή και στο άνοιγμα προς ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις.

«Ελληνική, γιατί αγαπάμε την Ελλάδα. Γιατί δεν χαρίζουμε τη σημαία και τον πατριωτισμό σε κάποιο άλλο κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ναι, είμαστε πατριώτες. Πρεσβεύουμε έναν νέο πατριωτισμό», πρόσθεσε, δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας του νέου φορέα να διεκδικήσει έννοιες που συνήθως αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης με τον συντηρητικό χώρο.

Ο Κώστας Καρπουχτσής στάθηκε και στον όρο «Αριστερή», λέγοντας ότι η ΕΛΑΣ τιμά «την ιστορία των αγώνων» και τις έννοιες «της ισότητας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη «Συμπαράταξη» ως «ανοιχτό κάλεσμα» για τη δημιουργία «ενός καινούργιου πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος».

«Στόχος να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας»

Ακόμη πιο σαφής ήταν όταν ρωτήθηκε για τον πολιτικό πήχη του νέου κόμματος. «Ο στόχος είναι ένας: να φέρουμε την πολιτική αλλαγή», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό σημαίνει «να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας».

«Δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι λιγότερο οποιοσδήποτε από έναν πρώην πρωθυπουργό», σημείωσε, απορρίπτοντας τα σενάρια περί δεύτερης θέσης. Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η ΕΛΑΣ διεκδικεί την πρωτιά, απάντησε κοφτά: «Διακυβέρνηση της χώρας. Τίποτα λιγότερο».

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε και στην «πατριωτική εισφορά», ένα από τα μέτρα που έχει προτάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως είπε, πρόκειται για εισφορά που θα αφορά «πολύ συγκεκριμένους και πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους», χωρίς πάντως να δώσει ακόμη στοιχεία για ποσά ή ποσοστά.

«Μεγάλοι όμιλοι, ακόμη και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα ήθελαν να δώσουν κάτι πίσω στην κοινωνία», ανέφερε, επιχειρώντας να συνδέσει το μέτρο με την ανάγκη φοροελάφρυνσης της μεσαίας τάξης.

Ερωτηθείς γιατί ένα τέτοιο μέτρο δεν εφαρμόστηκε επί πρωθυπουργίας Τσίπρα, ο Κώστας Καρπουχτσής αναγνώρισε ότι «προφανώς έγιναν λάθη» και ότι «επιβαρύνθηκε και η μεσαία τάξη». Ωστόσο, υποστήριξε ότι η αυτοκριτική του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί «εχέγγυο της επόμενης μέρας».

«Δεν νομίζω να έχετε δει άλλον εν ενεργεία πολιτικό που να έχει κάνει τόσο έντονη αυτοκριτική στον εαυτό του», είπε, αναφερόμενος τόσο στο βιβλίο όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Με τη συνέντευξή του, ο Κώστας Καρπουχτσής επιχείρησε να δώσει ιδεολογικό και προγραμματικό περίγραμμα στη νέα πολιτική πρωτοβουλία. Το μήνυμα ήταν σαφές: η ΕΛΑΣ θέλει να εμφανιστεί ως αριστερό, πατριωτικό και πλειοψηφικό εγχείρημα, με φιλοδοξία όχι απλώς την επιστροφή Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά τη διεκδίκηση της εξουσίας.