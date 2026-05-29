Τζιτζικώστας: Μέχρι στιγμής τα στοιχεία δείχνουν μικρή αύξηση των τουριστικών αφίξεων στην Ευρώπη σε σχέση με πέρσι, παρά την κρίση

Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας και κύριο θέμα τον Τουρισμό, συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Τουρισμού είναι ένα πραγματικό βήμα προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουριστικό μοντέλο.

Αναλύοντας τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τον Τουρισμό, την πρώτη ενιαία, που θα ανακοινώσει εντός του έτους, ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι «κεντρικός στόχος είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού, με αντιμετώπιση των σημερινών στρεβλώσεων, λύσεις στα αδιέξοδα και ένα μοντέλο που εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι και θα παραμείνει ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός παγκοσμίως».

Οι βασικοί άξονες της κοινής ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι μεταξύ άλλων:

-Διαχείριση των μη ισορροπημένων τουριστικών ροών.

-Βελτίωση της συνδεσιμότητας.

-Προώθηση των πολυτροπικών μετακινήσεων.

-Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

-Στήριξη της ποιοτικής απασχόλησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων όσων δραστηριοποιούνται και εργάζονται στον τουρισμό.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν εκτενώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στον ευρωπαϊκό τουρισμό.

«Η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η αβεβαιότητα καθίσταται διαρθρωτικό χαρακτηριστικό του τουριστικού οικοσυστήματος και ότι η ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον ζήτημα ανταγωνιστικότητας. Ενώ η Ευρώπη παραμένει ένας ελκυστικός και ασφαλής προορισμός συνολικά, η κρίση έχει ήδη έμμεσες επιπτώσεις στις τουριστικές ροές, τη συνδεσιμότητα των μεταφορών και το κόστος. Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ορατές μέσω αλλαγών στα αεροπορικά δρομολόγια και τους κόμβους στην περιοχή. Παρέχονται πλέον υπηρεσίες υψηλότερου λειτουργικού κόστους και κόστους καυσίμων και αυξανόμενης αβεβαιότητας που επηρεάζει τη ζήτηση ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων. Για τα αεροπορικά καύσιμα η ανατροφοδότηση από τη βιομηχανία είναι σταθερή και δεν υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, εάν συνεχιστούν οι εντάσεις και καθώς τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εάν αυτές οι ροές εισαγωγών μπορούν να διατηρηθούν τους επόμενους μήνες. Οι αγορές αεροπορικών καυσίμων βρίσκονται σίγουρα υπό πίεση, και αυτό έχει σαφή αντίκτυπο στις τιμές, γεγονός που οδηγεί στις περιστασιακές ακυρώσεις που έχουμε παρατηρήσει. Παρόλα αυτά το μήνυμά μας είναι ένα και πρέπει να είναι ηχηρό: Η τουριστική ζήτηση για την Ευρώπη ως προορισμός παραμένει πολύ ανθεκτική και μέχρι στιγμής τα στοιχεία μας δείχνουν και μικρή αύξηση των αφίξεων σε σχέση με πέρσι», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ιδιαίτερα έχει επηρεαστεί από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή η συνδεσιμότητα Ασίας – Ευρώπης, ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο Επίτροπος, «η κυκλοφορία ανακάμπτει και, για τα δρομολόγια μεταξύ της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής, αντιπροσωπεύει σήμερα το 77% της κυκλοφορίας της ίδιας εβδομάδας πέρυσι. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε στροφή προς τα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια και τα ταξίδια μικρών αποστάσεων και αλλαγή της συμπεριφοράς των κρατήσεων. Η Ευρώπη είναι ένας ασφαλής προορισμός και οι ταξιδιώτες και οι επιβάτες προστατεύονται σε περίπτωση ακυρώσεων πτήσεων. Αυτό είναι επίσης μέρος της ανθεκτικότητάς μας και της ελκυστικότητάς μας».

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέδειξε την κρισιμότητα του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα δημιουργήσει ένα δίκτυο συντονισμού κρίσεων με τα κράτη μέλη, ενώ ήδη από τις 8 Μαΐου έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού υπό το πρίσμα της κρίσης και έδωσε κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι άλλωστε και η μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, να επωφεληθούν από σειρά μέτρων και προγραμμάτων της ΕΕ.