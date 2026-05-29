MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός για φωτιά στους Γόννους Λάρισας – Στη μάχη και αεροσκάφη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτιδασική περιοχή στην περιοχή Γόννων του δήμου Τεμπών στην Λάρισα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με δυνάμεις να έχουν σπεύσει στο σημείο για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και απειλή οικισμών.

Λάρισα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σπείρα πουλούσε κλεμμένα αυτοκίνητα σε ανυποψίαστους πολίτες – Πώς δρούσε, η καταγγελία στην Κατερίνη που την ξεσκέπασε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 ώρες πριν

Αρκτούρος: Η νεαρή αρκούδα Κίρκη που είχε βρεθεί σε κώμα, επέστρεψε στη φύση – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ο Τραμπ δεν το έχει υπογράψει

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Τα 97 τους χρόνια γιόρτασαν οι λαϊκές αγορές στην Αριστοτέλους

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 11 ώρες πριν

Food Art Festival: Το πιο γευστικό φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης έρχεται από σήμερα στον Εύοσμο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ελισάβετ Σπανού: Η Ιωάννα Τούνη είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί