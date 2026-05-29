Ροδόπη: Χειροπέδες σε διακινητή – Στοίβαξε σε ΙΧ 11 μετανάστες

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν χθες το πρωί, σε αγροτική περιοχή της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 11 μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

