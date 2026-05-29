Θεσσαλονίκη: Νεαροί προσπάθησαν να κλέψουν από ανήλικο χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο νεαρών προχώρησαν χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο περιπολίας τους για την αστυνόμευση της περιοχής του κέντρου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι νωρίτερα την ίδια ημέρα, αφού προσέγγισαν ανήλικο πεζό, αποπειράθηκαν, με τη μέθοδο της απασχόλησης, να του αφαιρέσουν χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρόκειται για 20χρονο Αλβανό και 17χρονο Έλληνα, για τους οποίους, η περεταίρω διερεύνηση που έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος έδειξε ότι, ενέχονται σε τρείς ακόμη αξιόποινες πράξεις, μία ληστεία και δύο περιπτώσεις κλοπής.

Οι πράξεις αυτές τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 08 έως 20 Μαΐου 2026, σε περιοχές του κέντρου Θεσσαλονίκης, κατά τις οποίες οι δράστες, ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, αφαίρεσαν ποδήλατο και δύο χρυσές αλυσίδες με σταυρούς, συνολικής αξίας 2.700 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.