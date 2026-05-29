Τσίπρας στους υποψήφιους των Πανελληνίων: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα

Το δικό του μήνυμα στους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας σήμερα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός στέλνει τις ευχές του στους υποψηφίους τονίζοντας πως “ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας”.

“Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών”, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Τσίπρας.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

“Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία.

Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι «μεγαλύτεροι», ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες.

Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας. Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο.

Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών”.