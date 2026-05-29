Χωρίς νερό για πέντε ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Χωρίς νερό για διάστημα πέντε ωρών θα μείνει σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 29/05/2026 από τις 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης, με σκοπό την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης, στην συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφεριακής Οδού καθώς επίσης και στην συμβολή Καλοχωρίου – Μακεδονίας στη δημοτική ενότητα Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης, στις οδούς Μακεδονίας και Καλοχωρίου και τις παρακείμενες οδούς της δημοτικής ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.