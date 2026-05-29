Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αδειάζει από Θεσσαλονικείς η πόλη και γεμίζει από τουρίστες

Η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού -αν και ημερολογιακά βρισκόμαστε ακόμη στην Άνοιξη -ξεκινά σήμερα (29/5) για χιλιάδες εκδρομείς που θα εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ πολλοί κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν αποδράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα.

Στα διόδια των Μαλγάρων, άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτες ουρές οχημάτων από το μεσημέρι της Παρασκευής (29/5), με την κίνηση να αυξάνεται συνεχώς και την έξοδο να κορυφώνεται μέχρι αύριο (30/5) το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, η κίνηση σήμερα είναι αυξημένη κατά 25%, με τους υπεύθυνους να προσθέτουν εξτρά δρομολόγια, ενώ και τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα, με δημοφιλέστερο προορισμό το Πευκοχώρι, αλλά και τη Νικήτη.

Αυξημένη είναι η οδική κίνηση και στις πύλες εισόδου της χώρας, από Βαλκάνιους που επέλεξαν τη χώρα μας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η πόλη ωστόσο δεν αδειάζει, καθώς ένα μεγάλο «κύμα» Τούρκων τουριστών την έχει κατακλύσει, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να αγγίζουν το 80%.