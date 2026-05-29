Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία: Παραπλανητικές οι διαφημίσεις για διόρθωση της μυωπίας με σταγόνες

Η μυωπία δεν μπορεί να διορθωθεί με σταγόνες και οι όποιες δημόσιες τοποθετήσεις περί του αντιθέτου είναι παραπλανητικές και επιστημονικά αβάσιμες, αναφέρει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει «κατηγορηματικά» ότι μία μέθοδος με σταγόνες που προωθείται από έναν οφθαλμίατρο, δεν έχει λάβει καμία έγκριση από τις ελληνικές ή τις ευρωπαϊκές Αρχές για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ρουτίνας. Ούτε έχει λάβει έγκριση από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA).

Επομένως, «οι αναφορές περί διεθνούς έγκρισης είναι ελλιπείς και παραπλανητικές», υπογραμμίζει. Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να διορθώσει ούτε την μυωπία, ούτε τον αστιγματισμό, την υπερμετρωπία ή την πρεσβυωπία.

Η ΕΟΕ εξηγεί ότι η μέθοδος για τη διόρθωση της μυωπίας με σταγόνες που προωθείται, παραπέμπει σε μία τεχνική που είναι γνωστή ως CXL και αφορά αποκλειστικά στη θεραπεία του κερατόκωνου και άλλων εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς.

«Ούτε το FDA ούτε άλλη ευρωπαϊκή Αρχή έχει εγκρίνει την CXL για τη θεραπεία απλών διαθλαστικών ανωμαλιών σε υγιείς οφθαλμούς. Η επίκληση τέτοιων εγκρίσεων χωρίς την απαραίτητη διευκρίνιση, συνιστά παραπλάνηση του κοινού», ξεκαθαρίζει η ΕΟΕ.

Ιδιαίτερη καυστική η ΕΟΕ επισημαίνει πως η δημιουργία υπερβολικών προσδοκιών στους ασθενείς, η χρήση όρων όπως «η μόνη λύση» και η αποσιώπηση των δυνητικών κινδύνων «δεν συνάδουν με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και τις βασικές αρχές της υπεύθυνης ενημέρωσης».

Καλεί επίσης «κάθε οφθαλμίατρο» να «απέχει από την προώθηση πρακτικών που στερούνται ισχυρής τεκμηρίωσης και να σέβεται την αλήθεια απέναντι στους ασθενείς».

Τι ισχύει στην πραγματικότητα

Όπως αναφέρει η ΕΟΕ, το όλο θέμα ενέσκηψε από τις δημόσιες τοποθετήσεις ενός οφθαλμιάτρου, ο οποίος υπόσχεται «μαγικές λύσεις» για τη διόρθωση της μυωπίας.

Οι οφθαλμίατροι αξιολόγησαν του ισχυρισμούς του, συνεκτιμώντας την διεθνή βιβλιογραφία, τις εγκεκριμένες ενδείξεις και την ιατρική δεοντολογία.

Όπως αναφέρουν, η αναφερόμενη μέθοδος «ταυτίζεται με τη διασύνδεση κολλαγόνου κερατοειδούς (CXL), η οποία ΔΕΝ ενδείκνυται για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ρουτίνας».

Η τεχνική που περιγράφεται είναι ουσιαστικά η διασύνδεση κολλαγόνου κερατοειδούς (corneal collagen cross-linking ή CXL). Η CXL είναι εγκεκριμένη από διεθνείς ρυθμιστικούς οργανισμούς (FDA, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) αποκλειστικά και μόνο για τη θεραπεία:

Του κερατόκωνου

Άλλων εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς.

Η παρουσίαση της μεθόδου ως «διόρθωση της μυωπίας με σταγόνες» είναι επιστημονικά ανακριβής και παραπλανητική. Και αυτό διότι η CXL δεν «διορθώνει» τη μυωπία. Μπορεί σε ελάχιστο βαθμό να μεταβάλλει ελαφρώς την κερατομετρία. Όχι όμως με τρόπο προβλέψιμο και ασφαλή για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών σε υγιείς κερατοειδείς.

Ο χαρακτηρισμός «με σταγόνες» υποβαθμίζει την πραγματική φύση ακόμα και της ίδιας της επέμβασης, προσθέτει η ΕΟΕ. Και αυτό διότι περιλαμβάνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων απόξεση του επιθηλίου και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία Α. Είναι δηλαδή μία σαφής ιατρική παρέμβαση. Όχι μία απλή χορήγηση οφθαλμικών σταγόνων.

Δεν αντικαθιστά τα λέιζερ

Η ΕΟΕ επισημαίνει ακόμα πως η μέθοδος αυτή δεν αντικαθιστά τις διαθλαστικές επεμβάσεις με λέιζερ. Όπως εξηγεί, η διαθλαστική χειρουργική (μέθοδοι PRK, LASIK, SMILE κ.ά.) έχει αποδεδειγμένα υψηλή αποτελεσματικότητα, προβλεψιμότητα και ασφάλεια για τη μόνιμη διόρθωση:

Της μυωπίας

Του αστιγματισμού

Της υπερμετρωπίας

Παγκοσμίως έχουν διενεργηθεί εκατομμύρια διαθλαστικές επεμβάσεις. Αντιθέτως, η CXL σε υγιείς κερατοειδείς δεν έχει αποδείξει κανένα ανάλογο όφελος. Ενέχει επίσης κινδύνους χωρίς να παρέχει κάποιο ουσιαστικό και προβλέψιμο διαθλαστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, η ΕΟΕ επισημαίνει ότι η «εν λόγω δημόσια παρουσίαση (του οφθαλμιάτρου) δεν συνάδει με τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής και της ιατρικής δεοντολογίας».

