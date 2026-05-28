Άθληση το καλοκαίρι: Πώς να προστατευτούμε από τη ζέστη

Η άθληση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης και θερμικής εξάντλησης. Οι ειδικοί συμβουλεύουν όσους γυμνάζονται να προσαρμόζουν την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Η καλύτερη επιλογή είναι η άσκηση νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Παράλληλα, η κατανάλωση νερού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνηση θεωρείται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού.

Τα ελαφριά και διαπνέοντα ρούχα βοηθούν το σώμα να αποβάλλει τη θερμότητα πιο αποτελεσματικά, ενώ η αποφυγή της έντονης έκθεσης στον ήλιο μειώνει τον κίνδυνο θερμοπληξίας. Σε εξωτερικούς χώρους, η χρήση αντηλιακού είναι εξίσου σημαντική.

Οι γυμναστές επισημαίνουν ότι συμπτώματα όπως ζάλη, κράμπες, αδυναμία ή ταχυκαρδία δεν πρέπει να αγνοούνται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η άσκηση πρέπει να διακόπτεται άμεσα. Με σωστή προετοιμασία και μέτρο, η φυσική δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια ακόμη και τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου.

