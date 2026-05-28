Τα φρούτα που αξίζει να προτιμάμε το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι η εποχή των φρέσκων φρούτων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή βιταμινών, νερού και αντιοξειδωτικών. Οι διατροφολόγοι τονίζουν ότι η κατανάλωσή τους βοηθά στην καλύτερη ενυδάτωση του οργανισμού και στην αντιμετώπιση της κόπωσης που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Το καρπούζι βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των επιλογών, καθώς περιέχει μεγάλη ποσότητα νερού και συμβάλλει στην ενυδάτωση. Το πεπόνι αποτελεί επίσης εξαιρετική επιλογή, πλούσια σε βιταμίνες και φυτικές ίνες.

Τα ροδάκινα και τα βερίκοκα προσφέρουν αντιοξειδωτικά και βιταμίνη Α, ενώ τα σταφύλια θεωρούνται ιδιαίτερα θρεπτικά και δροσιστικά. Παράλληλα, τα κεράσια και τα σύκα είναι αγαπημένες καλοκαιρινές επιλογές με σημαντική διατροφική αξία.

Οι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωση εποχικών φρούτων, καθώς είναι πιο φρέσκα και διατηρούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, αποτελούν ιδανικό σνακ για μικρούς και μεγάλους, αντικαθιστώντας πιο βαριές και επεξεργασμένες τροφές που επιβαρύνουν τον οργανισμό τους καλοκαιρινούς μήνες.