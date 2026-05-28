Καλοκαίρι και σκύλοι: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα κατοικίδια και ειδικά για τους σκύλους, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι κτηνίατροι προειδοποιούν ότι η θερμοπληξία στα ζώα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο και μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία.

Οι βόλτες θα πρέπει να πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Η καυτή άσφαλτος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στις πατούσες, γι’ αυτό οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγχουν πάντα το έδαφος πριν βγουν έξω με το κατοικίδιό τους.

Η συνεχής πρόσβαση σε καθαρό και δροσερό νερό είναι απαραίτητη, ενώ σημαντικό είναι να υπάρχει σκιά και δροσερό περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ζώα δεν πρέπει ποτέ να μένουν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά.

Παράλληλα, η σωστή περιποίηση βοηθά σημαντικά. Το τακτικό βούρτσισμα απομακρύνει το περιττό τρίχωμα και συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Σε περίπτωση έντονου λαχανιάσματος, αδυναμίας ή υπερβολικής σιελόρροιας, απαιτείται άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο.