MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Καλοκαίρι και σκύλοι: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα κατοικίδια και ειδικά για τους σκύλους, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι κτηνίατροι προειδοποιούν ότι η θερμοπληξία στα ζώα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο και μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία.

Οι βόλτες θα πρέπει να πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Η καυτή άσφαλτος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στις πατούσες, γι’ αυτό οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγχουν πάντα το έδαφος πριν βγουν έξω με το κατοικίδιό τους.

Η συνεχής πρόσβαση σε καθαρό και δροσερό νερό είναι απαραίτητη, ενώ σημαντικό είναι να υπάρχει σκιά και δροσερό περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ζώα δεν πρέπει ποτέ να μένουν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά.

Παράλληλα, η σωστή περιποίηση βοηθά σημαντικά. Το τακτικό βούρτσισμα απομακρύνει το περιττό τρίχωμα και συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Σε περίπτωση έντονου λαχανιάσματος, αδυναμίας ή υπερβολικής σιελόρροιας, απαιτείται άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο.

Καλοκαίρι Σκύλοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε οδηγό με πιστόλι κρότου μετά από καβγά

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Μάρκος Σεφερλής για τον γιο του: Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο όμορφος γίνεται ο κόσμος γύρω μου

MARKET 15 ώρες πριν

Family out στο Mediterranean Cosmos: Επιλογές για όλη την οικογένεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Αττική: Έκρυβαν κάνναβη και κοκαΐνη σε βαλίτσα – Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Μπούτσκος: Έχουμε αποδείξει το μέταλλό μας, είμαστε περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο γήπεδο

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: Δεν θέλω να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις γιατί έχω καταλάβει ότι όταν κάτι το προστατεύεις μένει περισσότερο