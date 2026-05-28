Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: Δεν θέλω να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις γιατί έχω καταλάβει ότι όταν κάτι το προστατεύεις μένει περισσότερο

Βαρύγδουπες δηλώσεις για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου δεν θέλησε να κάνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, επισημαίνοντας πως έχει καταλάβει ότι όταν κάτι το προστατεύει, κρατάει περισσότερο.

Το πρώην μοντέλο, που επιβεβαίωσε πρόσφατα πως είναι ζευγάρι με την τραγουδίστρια, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής του συνέντευξης στην εκπομπή «Super Κατερίνα» γιατί τόσο καιρό την έκρυβε και απάντησε: «Δεν θα ήθελα να δώσω κάποιον τίτλο για το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής, αλλά καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα βγαίνουν, αναπαράγονται, ο κόσμος μιλάει… Δεν είναι θέμα του αν κρύβομαι ή όχι. Θεωρώ ότι πρέπει κι εγώ να χαλαρώσω, γιατί είναι διαφορετικές οι ευθύνες, σε κάποια μονοπάτια που εγώ δεν τα ξέρω. Όταν έχεις ένα παιδί, όταν προσπαθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές. Με τη γέννηση του παιδιού σου δημιουργείς κάποιες άλλες ενοχές. Όλα αυτά τα κομμάτια μέσα στο κεφάλι σου είναι ένας πόλεμος εσωτερικός. Για να χαλαρώσεις πρέπει κάποιος να σου το δώσει και να το νιώσεις κι εσύ ο ίδιος. Οπότε όλα τα πράγματα για να βγουν και να γίνουν φυσικά, πρέπει εσύ σαν άνθρωπος να το αποδεχτείς. Τι σημαίνει αποδέχομαι; Να χαλαρώσω, να δω πώς είναι τα πράγματα και να πω ότι είμαι καλά».

Η Κατερίνα Καινούργιου τότε του ανέφερε πως ταιριάζει πολύ με τη Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αμήχανος σημείωσε πως δεν θέλει να κάνει μεγάλες δηλώσεις για εκείνη, γιατί προτιμά να ζει τη στιγμή μαζί της: «Δεν θέλω να αποφύγω να απαντήσω, αλλά δεν θέλω να κάνω αυτές τις τόσο βαρύγδουπες δηλώσεις, όχι γιατί φοβάμαι μην δεν βγει, αλλά επειδή έχω καταλάβει ότι όταν κάτι το προστατεύεις πάρα πολύ, μένει περισσότερο και είναι σωστό. Όταν θα πεις μεγάλες κουβέντες, μετά αγχώνεσαι να κρατήσεις αυτά που είπες και δεν ζεις αυτό που νιώθεις», είπε.

Στη συνέχεια, το πρώην μοντέλο αναφέρθηκε στη γνωριμία του γιου του με τη σύντροφό του, επισημαίνοντας πως συμβουλεύτηκε την ειδικό που επισκέπτεται: «Αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ειδικό που εμπιστεύεται ο καθένας. Εγώ πηγαίνω. Η προσωπική της άποψη είναι ότι όταν είναι κάτι στη ζωή σου πρέπει στα παιδιά μας να μην λέμε ψέματα. Θέλει προστατευτικότητα και από εκεί και πέρα όλα καλά», δήλωσε.

