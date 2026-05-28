Ελβετία: Βίντεο από τη σύλληψη του 31χρονου δράστη που μαχαίρωσε τρία άτομα και φώναζε “Αλλάχου Άκμπαρ”

Ελβετός 31 ετών τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη στην Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, ενώ ο ύποπτος συνελήφθη.

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης στην Ελβετία διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, όμως τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα άνδρα με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Police say a 31-year-old man stabbed/attacked passersby at train station in Winterthur, Switzerland, injuring 4 people, some seriously.



Witnesses reported him shouting "Allahu Akbar" as people, including a kindergarten class, fled in all directions. May 28, 2026

Οι τραυματίες είναι ελβετικής εθνικότητας 28, 43 και 52 ετών και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα μαθητών είχε περάσει από μπροστά του, καθώς ο δάσκαλος παρενέβη για να προστατεύσει τα παιδιά.