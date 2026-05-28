Ταχιάος στην ημερίδα του Thestival.gr: Στο τέλος Ιουλίου θα παραδοθεί στο κοινό η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά

Στο τέλος Ιουλίου θα παραδοθεί στο κοινό προς χρήση, η επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της ημερίδας του thestival.gr που πραγματοποιείται σήμερα στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στη ΔΕΘ, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ταχιάος ερωτώμενος για το πότε θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά είπε ότι «θα παραδοθεί μια από τις τελευταίες καθημερινές του Ιουλίου».

«Σήμερα το βράδυ θα κλείσει το μετρό για τις δοκιμές και αμέσως μετά θα γίνει η πιστοποίηση» είπε προσθέτοντας ότι στις αρχές Ιουλίου θα κατευθύνονται τρένα προς Καλαμαριά αλλά χωρίς επιβάτες καθώς θα γίνονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια.

Να σημειωθεί ότι αυτή την ώρα στο πρώτο πάνελ της ημερίδας του thestival.gr με θέμα «Η Θεσσαλονίκη του αύριο- Μεγάλα έργα, νέες προοπτικές» βρίσκονται επίσης η Κατερίνα Νοτοπούλου βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Θεσσαλονίκης, ο Δ. Σαρηγιάννης τομεάρχης υποδομών του ΠΑΣΟΚ και ο πολιτικός αναλυτής, Αλέξανδρος Παπουτσής.

