Δ. Καλαμαριάς: Προχωρά η διάνοιξη της Πόντου – Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση19,9 εκατ. ευρώ, προχωρά η δημοπράτηση

Στην τελική ευθεία μπαίνει -σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμαριάς- το μεγάλο έργο της διάνοιξης και κατασκευής της οδού Πόντου, αφού όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 19,9 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την έναρξη των διαδικασιών που οδηγούν στη δημοπράτησή του έργου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς

Με γοργά βήματα προχωρά το μεγάλο έργο της διάνοιξης και κατασκευής της οδού Πόντου που εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία, φέρνοντας πιο κοντά την υλοποίηση ενός έργου που για δεκαετίες αποτελούσε κορυφαίο αίτημα της Καλαμαριάς.

Μετά την ιστορική απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου, με την οποία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε τη διαμόρφωση της οδού Πόντου ως Έργο Εθνικού Επιπέδου, εντάσσοντάς το στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου, και έπειτα από την πρόσφατη τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αράπογλου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, μελετητών και υπηρεσιακών στελεχών, οι διαδικασίες επιταχύνονται και το έργο περνά στο επόμενο κρίσιμο στάδιο.

Καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου αποτελούν οι τελευταίες εξελίξεις με την κατοχύρωση της χρηματοδότησης ύψους 19,9 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την έναρξη των διαδικασιών που οδηγούν στη δημοπράτησή του. Με την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ να προχωρά ήδη στις απαιτούμενες ενέργειες για την προκήρυξη του διαγωνισμού, η οδός Πόντου εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία προς την κατασκευή της.

Η οδός Πόντου αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Καλαμαριάς, καθώς κατά μήκος της αναπτύσσονται τέσσερις από τους πέντε σταθμούς της γραμμής. Η ολοκλήρωσή της θα εξασφαλίσει ασφαλή πρόσβαση στους σταθμούς, σύγχρονες συνθήκες μετακίνησης, σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πλήρη προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα μήκους περίπου 2,3 χιλιομέτρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική διαχωριστική νησίδα, ποδηλατόδρομο, νέα πεζοδρόμια υψηλών προδιαγραφών και έξι κυκλικούς κόμβους.

Η δημοτική αρχή συνεχίζει να παρακολουθεί στενά και να εργάζεται για το έργο, σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Η οδός Πόντου περνά πλέον από τη φάση της επιτυχημένης διεκδίκησης στη φάση της υλοποίησης. Ένα έργο που θα ολοκληρώσει λειτουργικά το Μετρό Καλαμαριάς, θα αναβαθμίσει τις μετακινήσεις και θα αλλάξει την εικόνα της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες.