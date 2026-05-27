Αιμίλιος Χειλάκης: Έχω υπογράψει τη διακήρυξη για το κόμμα Τσίπρα – Το όνομα ήταν πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει υπογράψει ο Αιμίλιος Χειλάκης, όπως ο ίδιος αποκάλυψε.

Ο κ. Χειλάκης, που ήταν ένας εκ των παρουσιαστών της εκδήλωσης, μίλησε για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ενώ ανέφερε ότι δεν γνώριζε το όνομα, το οποίο ήταν ένα «καλά φυλαγμένο μυστικό».

«Είναι δύσκολη η θέση μου, γιατί εγώ απλά το μόνο που είχα να κάνω ήταν να παρουσιάσω έναν άνθρωπο που όλοι περιμένουμε. Το σημαντικό είναι ο Αλέξης, δεν είναι αυτό που θα σας πω εγώ και σας ευχαριστώ που ζητάτε να σας πω τη γνώμη μου, αλλά όπως καταλαβαίνετε η γνώμη μου είναι σίγουρα πανηγυρική. Γιατί είμαι από τους πολίτες, από τους ενεργούς πολίτες που όλοι περιμένουμε την αλλαγή πολιτικής, όχι την πολιτική αλλαγή, την αλλαγή πολιτικής», σημείωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης, λίγη ώρα μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Χειλάκης: Ήταν πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό και είναι κάτι το οποίο έχει, έχει συναισθηματικό έρμα, είναι εκεί μπροστά σε ό,τι σημαίνει αγώνας

Ερωτηθείς αν θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και αν γνώριζε το όνομα ΕΛ.Α.Σ. ο κ. Χειλάκης είπε: «Εγώ την έχω υπογράψει τη διακήρυξη, ναι. Όχι, δεν το ήξερα (το όνομα), σήμερα το έμαθα. Ήταν πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό και είναι κάτι το οποίο έχει συναισθηματικό έρμα, είναι εκεί μπροστά σε ό,τι σημαίνει αγώνας. Αυτό. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν».

