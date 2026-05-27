Επιδόθηκε στον Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, επέδωσε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2025, η πρόεδρος της Επιτροπής Βασιλική Λαζαράκου, η οποία συνοδευόταν από τον Α΄ αντιπρόεδρο Μιχαήλ Φέκκα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η έκθεση για το 2025 καταγράφει «τη σημαντική ανθεκτικότητα και τη διευρυμένη συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας». Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι «αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους περίπου 1,9 δισ. ευρώ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ πραγματοποιήθηκαν 9 νέες εισαγωγές εταιρειών στην αγορά και η συνολική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών σημείωσε σημαντική αύξηση κατά περίπου 41,8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της αγοράς».

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως σημειώνεται στην έκθεση, «ενίσχυσε περαιτέρω το έργο της μέσω αυξημένων ελέγχων, εντατικοποίησης της προληπτικής εποπτείας και επιβολής σημαντικού αριθμού κυρώσεων, με στόχο την προστασία των επενδυτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς».

Παράλληλα, «διατήρησε μηδενικές εκκρεμότητες υποθέσεων πέραν της πενταετίας, συνέβαλε ενεργά στη θεσμική αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσω προτάσεων που ενσωματώθηκαν στον ν. 5193/2025 και προώθησε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων και ενίσχυσης των εποπτικών της εργαλείων».

Στην έκθεση τονίζεται ότι η Επιτροπή έδωσε «ιδιαίτερη έμφαση και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και της προστασίας των επενδυτών, με δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς της αγοράς».

Τέλος, επισημαίνεται «η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, εξέλιξη που ενισχύει τη διεθνή του θέση και αναμένεται να διευρύνει τη βάση των θεσμικών επενδυτών».

«Όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία ενισχύει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα χρηματοδότησης της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής, Ν. Κακλαμάνης, αφού εξήρε τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην αδειοδότηση, παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχο των φορέων της κεφαλαιαγοράς, ανέφερε πως θα διαβιβάσει την έκθεση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την περαιτέρω ενημέρωση και συζήτηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ