Εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και τη Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα υλοποιηθούν ως εξής:

Εργασίες κοπής πρασίνου επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από τον Κόμβο Λαχαναγοράς (Κ16 χ.θ.0+000) έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού (Κ5 χ.θ.8+600) έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, από τις 06:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Εργασίες κοπής πρασίνου επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων, από τη Χ.Θ.18+850 (Α/Κ Νέου Ρυσίου) έως τη Χ.Θ.61+700 (Α/Κ Σιθωνίας/Κασσάνδρας) και στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανίων – Κύκλωμα Κασσάνδρας, από τη Χ.Θ.0+000 (Α/Κ Σιθωνίας/Κασσάνδρας) έως τη Χ.Θ. 23+650 (Κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας) επί των ερεισμάτων, δεξιά των οδών, στην κατεύθυνση από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη και τμηματικά. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις ως άνω εργασίες (1,2) είναι κινητά και τοχρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σύντομης διάρκειας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (1,2), το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (2) και το Τμήμα Τροχαίας Μουδανίων (2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.