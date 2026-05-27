Wine Club Thessaloniki ’96: Τα Ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι στο επίκεντρο της τελευταίας συνάντησης της 30ης σεζόν

Με τα Ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι θα ασχοληθεί στην τελευταία, για την 30η σεζόν, συνάντηση το Wine Club THESSALONIKI ’96.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στις 20.00, με οδηγό την χημικό-οινολόγο-δημοσιογράφο οίνου Μαρία Νέτσικα. Όπως πάντα η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την εμπεριστατωμένη εισήγηση και θα συνεχίσει με την τυφλή γευστική δοκιμή κρασιών. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και η οινολόγος Σοφία Γεωργίου από την Nico Lazaridi.

Και ολοκληρώνοντας τους εορτασμούς για τα 30 χρόνια, αυτή η συνάντηση, όπως και όλες της σεζόν 2025 – 2026, θα ολοκληρωθεί με κλήρωση κρασιών/δώρων.

Οι συναντήσεις του Wine Club THESSALONIKI ’96 για τη σεζόν 2025 – 2026 θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες του The Met Hotel (26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη).

Πληροφορίες/συνδρομές: www.wineplus.gr, info@wineplus.gr, 2310 888311